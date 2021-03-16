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【內地熱話】3.3人民幣桶裝水　包裝後賣20人民幣

環球政經 17:07 2021/03/16

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內地有商家疑把大量雀巢、娃娃哈、農夫山泉等桶裝水標識，用作假冒桶裝水銷售，人民幣3.3元的進貨價，以20人民幣出售。

【網民熱話】股市跌到底 同事仲訓身入市？網民：等終極一跌：【下一頁

據內媒報道，北京海淀區有水站疑售賣假冒桶裝水，當地市監局介入調查後發現，現場有大量雀巢、娃娃哈、農夫山泉等桶裝水標識。涉事水站老闆表示，由於顧客要價太低，因而萌生將廉價桶裝水換裝成大品牌桶裝水的主意，並以3.3人民幣進貨價的廉價桶裝水通過灌裝，成為大品牌桶裝水進行售賣又，又在現場展示整個過程。

【美股分析】如何應對股災到來？ 投資專家7條Tips教路：【下一頁

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此新聞也在微博上引起熱論，而網民表現得見怪不怪的樣子，「還好是廉價水倒賣不是直接裝自來水」、「這種桶裝水，就沒有真的」、「還好他沒直接灌自來水」。有網民則提起315造假事件（在3月15日有多單有關商品造假的新聞），「315爆出來好多造假」、「連喝口水不能放心了，希望315多來幾天」；也有網民指出，市面上不只水的品牌可以造假，「場上還充斥著大量假可樂。一個月能買到兩次假的，給我做工商的同學舉報了，他還說不太可能，這種造假利潤太低了，好吧，現在出現利潤更低的了。」

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責任編輯：黎淑雯
 

北京 銷售 人民幣 農夫 商品 財務自由

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