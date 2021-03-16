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【Pixel手機】Google升級又出事？Pixel手機更新後無線充電失靈

科技 15:33 2021/03/16

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最近有用戶投訴指，Google在早前釋出3月份升級更新，惟手機更新後，其無線充電功能就無法正常使用。

Pixel手機最近頻頻出現問題，部份更是上市已久的舊款手機，受影響的用戶數目牽連甚廣。最近有用戶投訴指，Google在早前釋出3月份升級更新，惟手機更新後，其無線充電功能就無法正常使用。

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一直以來，Pixel手機每月都會為用戶提供一次保安更新，而本月初正好剛發布了最新更新，並進行錯誤修復，例如解決電池指示器卡住的問題。然而，有關更新似乎同時引入一個新的Bug，導致用戶的手機無法如常充電。

有Pixel手機用戶在網上討論區Reddit和Google投訴，表示自3月進行手機更新後，當他們如常將手機放在無線充電板時，螢幕就會出現「Align phone to charge」（對準手機以充電）的警告字句，無法正常使用無線充電。部分用戶則指，即使手機能夠無線充電，但在充電至91%時就會自動停止。

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即使用戶按照Google的指示重新開機或重設手機，都仍然無法解決相關問題。有用戶嘗試重新刷入2月份的系統更新，發現無線充電功能就能即時回復正常，證明問題的確出自3月份的系統更新。不過，Google至今仍未提供有效的解決方案，相信用戶暫時惟有改用有線充電代替。

責任編輯：施雯雯

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