  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中移動941】中移動為支持5G發展 傳美國除牌後或「回A」

股樓投資 14:41 2021/03/16

分享：

據《彭博通訊社》引述消息人士透露，中國移動（00941）考慮在美國除牌後，到A股上市。報道指，中移動目前正與顧問商討發行A股 ，以支持5G網絡發展，有關討論尚處於早期階段，公司尚未就發行規模和發行時間做出決定，公司代表亦未回應有關報道。受消息刺激，中移動今日（16日）股價一度升3.7%至54元。股價今年至今上升約兩成，市值約10,841億元。  

大行予中國移動投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +13
    +12

今年1月，紐約證券交易所遵照美國前總統特朗普（Donald Trump）簽署的禁止美國人投資有軍方背景的中國企業的行政命令 ，將中移動、中國聯通、中國電信三大運營商的預託證券除牌，三家公司就紐約證券交易所的這一決定提出上訴，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

紐約 中國 道瓊斯工業平均指數 特朗普 美國 除牌 目標價 5G 中國移動（00941）

上一篇文章

【大行點睇】去年第四季稅後淨利遜預期 匯豐研究下調潤泥目標價至11元

下一篇文章

協議成功！Facebook同意付費使用澳洲新聞內容

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？