【中移動941】中移動為支持5G發展 傳美國除牌後或「回A」

據《彭博通訊社》引述消息人士透露，中國移動（00941）考慮在美國除牌後，到A股上市。報道指，中移動目前正與顧問商討發行A股 ，以支持5G網絡發展，有關討論尚處於早期階段，公司尚未就發行規模和發行時間做出決定，公司代表亦未回應有關報道。受消息刺激，中移動今日（16日）股價一度升3.7%至54元。股價今年至今上升約兩成，市值約10,841億元。

大行予中國移動投資評級及目標價﹕

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今年1月，紐約證券交易所遵照美國前總統特朗普（Donald Trump）簽署的禁止美國人投資有軍方背景的中國企業的行政命令 ，將中移動、中國聯通、中國電信三大運營商的預託證券除牌，三家公司就紐約證券交易所的這一決定提出上訴，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

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記者﹕郭秀慧