【虛擬銀行】眾安銀行客戶數破30萬　今年稍後推中小企貸款

▲ 眾安銀行行政總裁許洛聖表示，中小企貸款業務現時已在沙盒測試中，今年稍後時間會推出。

正式開業接近一年的虛銀眾安銀行宣布，客戶數目已突破30萬人。眾安銀行行政總裁許洛聖表示，中小企貸款業務現時已在沙盒測試中，今年稍後時間會推出；而保險、基金銷售及證券買賣等針對客戶財富管理的服務亦會是今年主打。

8家虛銀去年已悉數開業。金管局資料顯示，截至去年年底，合共有約42萬個虛銀帳戶，整體存款規模約150億元，而貸款額則為約10億元。根據眾安披露的數據，該行於去年底已有22萬名存戶，存款規模達60億元，並已借出6.5億元貸款，三項數據均為市場首位。

眾安銀行：單一客戶最多賺取150萬元存款利息

各虛銀於開業初期都以遠勝傳統銀行的存款利率作招徠，許洛聖透露，由前年10月中內部試業至去年年底，眾安利息支出為3800萬元；如以單一客戶計，由前年10月中至今年3月5日期間，獲得最多利息有客戶賺取了150萬元利息。被問到該客戶有何秘訣可獲得過百萬存款息，許洛聖未有透露太多，僅指該客戶參與了各個優惠計劃，而且其存款額夠大。

眾安銀行1厘活期息存款上限削至20萬元｜【下一頁】

低息環境持續，近期各虛銀相繼下調存款利率，又或下調高息存款上限。眾安銀行早前將1厘活期存款利率的適用上限由50萬元，下調超過一半至最多20萬元。

許洛聖指出，該行每日會按銀行同業拆息等因素審視存款利率水平，目前仍決定將活期息維持在1厘，但坦言未來「利息下調空間會大過上調」。至於會否再下調存款適用上限，他則指短期內不會。

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另一間虛銀平安壹賬通銀行亦有經營中小企貸款業務，其中一個賣點是最快25分鐘開戶。許洛聖未有就開戶時間作出承諾，強調重點會放在體驗創新方面。至於證券買賣業務，他指每個產品推出時「推廣一定會有」，但會否以零佣搶客則「唔敢講」，重申定價一定會有競爭力。

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記者：謝智聰