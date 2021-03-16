  • 26°C
香港時間 : 2021317日 (三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？

環球政經 15:35 2021/03/16

分享：

有時候上班想偷懶，然而利用一些「小聰明」早點完成工作，但過分利用「小聰明」隨時惹禍。近日有網民於網上討論區發文，指公司秘書需要50張A4白紙作面試之用，卻因不欲逐張點算，竟把影印機當作「數紙機」直接印出來。未料，上司發現後狠批她既浪費碳粉又偷懶，而秘書反駁上司這是慳水慳力的做法。翌日，上司決定將其解僱。

事情經過：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不少人覺得公司座式的影印機，很多時候都是租回來的，印刷量每月有限。若超過某數量就會逐張收錢，所以就算印白紙都是照扣錢的，網民補充：「如果是租機計meter的話，這樣就用了50張」。有些網民認為秘書被炒主要原因是駁嘴，網民說：「本身秘書是有錯，還要駁老闆，抵炒啦！駁嘴而被炒。」

【網民熱話】用中文回覆電郵卻被上司罵沒文化 網民：他自己也講中文，也沒文化  【下一頁

不過亦有人質疑數50張紙30秒都不用，有沒有懶到如此？網民說：「數50張要多耐？這樣都懶」甚至有網民提議「為甚麼不直接拿一疊過去用？用剩拿回去影印機擺，數都不用數。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

職場文化 秘書
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌