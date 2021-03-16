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【網民熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？

環球政經 15:35 2021/03/16

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有時候上班想偷懶，然而利用一些「小聰明」早點完成工作，但過分利用「小聰明」隨時惹禍。近日有網民於網上討論區發文，指公司秘書需要50張A4白紙作面試之用，卻因不欲逐張點算，竟把影印機當作「數紙機」直接印出來。未料，上司發現後狠批她既浪費碳粉又偷懶，而秘書反駁上司這是慳水慳力的做法。翌日，上司決定將其解僱。

事情經過：

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不少人覺得公司座式的影印機，很多時候都是租回來的，印刷量每月有限。若超過某數量就會逐張收錢，所以就算印白紙都是照扣錢的，網民補充：「如果是租機計meter的話，這樣就用了50張」。有些網民認為秘書被炒主要原因是駁嘴，網民說：「本身秘書是有錯，還要駁老闆，抵炒啦！駁嘴而被炒。」

【網民熱話】用中文回覆電郵卻被上司罵沒文化 網民：他自己也講中文，也沒文化  【下一頁

不過亦有人質疑數50張紙30秒都不用，有沒有懶到如此？網民說：「數50張要多耐？這樣都懶」甚至有網民提議「為甚麼不直接拿一疊過去用？用剩拿回去影印機擺，數都不用數。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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