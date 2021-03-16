  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽復辦】香港首屆「國際移民及置業博覽」舉行　涵蓋20個港人熱門移民國家

商業 14:16 2021/03/16

分享：

香港近來有不少人選擇移民，英國是熱門地點之一。

香港近來有不少人選擇移民。香港首屆「國際移民及置業博覽」將於3月27及28日（星期六及日） ，在香港灣仔會議展覽中心舉行。是次展覽有超過60間移民及相關業務的公司參與，涵蓋20個港人熱門移民國家。

【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）
 
場內參與的公司包括景鴻移民顧問、胡康邦移民顧問、全球引力移民、第一太平戴維斯(香港)有限公司及大都會國際移民顧問等。並提供海外物業、海外升學、寵物移民及海外搬運等資訊。而入場人士將可獲得「移民攻略2021」。


 「國際移民及置業博覽」展覽詳情：
日期：2021年3月27日至2021年3月28日（星期六及日）
開放時間：早上10時至晚上 8時（3月27日）
早上10時至晚上 7時（3月28日）
地點：香港會議展覽中心3G廳
費用：免費入場
請即於以下網址登記：https://bit.ly/3ecPGCu

【好想去旅行】卡塔爾航空試用IATA通行證應用程式　驗證旅客檢測報告是否「可通行」

【英國疫情】疫情重挫英國零售及服務業　去年逾1.7萬間連鎖門店倒閉

責任編輯：馬意文

相關文章

【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）
今日
【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）
【消費優惠】HomeSquare本周六推《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》　設超過20個本地自家製手作檔
今日
【消費優惠】HomeSquare本周六推《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》　設超過20個本地自家製手作檔
【英國疫情】疫情重挫英國零售及服務業　去年逾1.7萬間連鎖門店倒閉
2021/03/15
【英國疫情】疫情重挫英國零售及服務業　去年逾1.7萬間連鎖門店倒閉
【零售回暖】H&M門市漸恢復營業　3月上旬銷售額按年增1成
2021/03/15
【零售回暖】H&M門市漸恢復營業　3月上旬銷售額按年增1成
灣仔 第一太平戴維斯 展覽 香港會議展覽中心 海外物業 移民 海外升學

上一篇文章

【創業兵團】90後畢業即逆市創業　接手京都鐵壼老字號　線上及線下同步發展（多圖）

下一篇文章

【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Pret A Manger】全新Pret's有機咖啡登陸香港　100元買咖啡卡享10杯有機咖啡
【Pret A Manger】全新Pret's有機咖啡登陸香港　100元買咖啡卡享10杯有機咖啡
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【另類收入】 Airbnb 香港房東過半屬女性　全球女性藉Airbnb出租房源錄40億收入
【另類收入】 Airbnb 香港房東過半屬女性　全球女性藉Airbnb出租房源錄40億收入
【裕民坊】觀塘裕民坊清拆在即　重建後引入智慧設施　 設「裕民里」邀小店復業（多圖）
【裕民坊】觀塘裕民坊清拆在即　重建後引入智慧設施　 設「裕民里」邀小店復業（多圖）
【逆市開店】日本罐頭酒吧mr.kanso登陸香港　玉子燒海鮮飯罐頭吸引嗎？（多圖）
【逆市開店】日本罐頭酒吧mr.kanso登陸香港　玉子燒海鮮飯罐頭吸引嗎？（多圖）
【空姐成功轉型】航空業打滾25年空姐　成功轉型物業管理
【空姐成功轉型】航空業打滾25年空姐　成功轉型物業管理