【展覽復辦】香港首屆「國際移民及置業博覽」舉行　涵蓋20個港人熱門移民國家

▲ 香港近來有不少人選擇移民，英國是熱門地點之一。

香港近來有不少人選擇移民。香港首屆「國際移民及置業博覽」將於3月27及28日（星期六及日） ，在香港灣仔會議展覽中心舉行。是次展覽有超過60間移民及相關業務的公司參與，涵蓋20個港人熱門移民國家。

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場內參與的公司包括景鴻移民顧問、胡康邦移民顧問、全球引力移民、第一太平戴維斯(香港)有限公司及大都會國際移民顧問等。並提供海外物業、海外升學、寵物移民及海外搬運等資訊。而入場人士將可獲得「移民攻略2021」。



「國際移民及置業博覽」展覽詳情：

日期：2021年3月27日至2021年3月28日（星期六及日）

開放時間：早上10時至晚上 8時（3月27日）

早上10時至晚上 7時（3月28日）

地點：香港會議展覽中心3G廳

費用：免費入場

請即於以下網址登記：https://bit.ly/3ecPGCu

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責任編輯：馬意文