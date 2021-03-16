【各國領導人】菅義偉接種新冠疫苗 為下月赴美會談作準備

日本首相菅義偉接種首劑新冠疫苗，預計4月上旬會接種第二劑疫苗，隨後率團赴美與美國總統拜登進行面對面會談。是次接種疫苗除了為會談作準備，還希望加強市民對接種疫苗的信心。

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據日本放送協會（NHK）報導，日本首相菅義偉今日(16日)上午前往國立國際醫療研究中心，接種第1劑新冠疫苗。他是首名接種疫苗的日本政府官員，而他接種的是由輝瑞與BioNTech所研發的疫苗。

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菅義偉接種疫苗後表示，由於下個月將舉行日美領袖會談，兩國為了做好防疫措施，因此今日前來接種疫苗。接種疫苗看起來很疼，但並沒有想像中那麼痛，因此很順利地完成接種疫苗的過程。

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責任編輯：羅浩濂