【美股焦點】SPAC熱潮持續　專家：憂加劇投機心態、如互聯網泡沫時代

▲ Market Watch專欄記者Therese Poletti撰文表示，市場投機熱潮持續，認為近月SPAC熱潮為潛在金融泡沫之一。

近年有不少企業擬透過SPAC合併「借殼上市」，單在今年一月，美國已有128間企業以SPAC形式上市，總集資額達380億美元，超越2019年全年總和。Market Watch專欄記者Therese Poletti撰文表示，市場投機熱潮持續，認為近月SPAC熱潮是繼2000年互聯網泡沫以後，另一大潛在金融泡沫之一。

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甚麼是SPAC？

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Therese Polettihu指，現時市場充斥炒作風氣，以電動車為例，在電動車生態圈尚未成熟下，Tesla（美﹕TSLA）、蔚來（美﹕NIO）等電動車股便受到投資者熱捧，投資決策過程中忽視企業的基本面及估值，情況猶如2000年代的互聯網泡沫一樣，投資者盲目追捧新科技熱潮，資金大量流入科網企業，最終形成投資泡沫。

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他亦指，不少投資者僅以投機心態取利，希望發掘下一間Tesla。順應此趨勢，SPAC作為近期熱門上市融資方式，容許投資者擔當類似投資創始人的角色進行投資，情況會令這些SPAC上市企業出現投機性增長，亦會為股市帶來更多波動。

瑞信去年發表一份調查報告，在去年透過SPAC上市的公司中，有24%企業業務並不屬於任何特定產業。23%則屬於媒體及通信行業（TMT）。Therese Polettihu表示，部分SPAC在上市時，連公司所屬產業和實際產品也未有解釋清楚，該批企業僅向投資者提供模糊不清的願景，便能夠吸引到大批人士踴躍投資。

Renaissance Capital分析師Kennedy表示，近來不少電動車公司擬透過SPAC合併上市，惟部分公司的產品仍未推出，或未能夠進行量產，投資者應謹慎留意。

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編輯﹕賴奕羚