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協議成功！Facebook同意付費使用澳洲新聞內容

環球政經 14:33 2021/03/16

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Facebook與澳洲的新聞集團（News Corp）達成新聞合作協議，臉書同意支付費用予新聞集團，這項協議意味著Facebook用戶可免費使用新聞集團及旗下媒體的內容，為期三年。

新聞集團於15日在聲明中指出，合約中提及的新聞內容使用，包括旗下的澳洲全國性報紙《澳洲人報》（The Australian），以及新南威爾斯州的《每日電訊報》（The Daily Telegraph)、維多利亞州的《前鋒太陽報》（Herald Sun）以及昆士蘭州《信使郵報》（The Courier-Mail）等區域性報紙。

【新聞有價】Facebook願重回談判 續與澳洲商討新聞付費【下一頁

澳洲國會早前立法要求，若科技網絡平台當地分享新聞就必須付費，Facebook表明反對並一度下架所有澳洲新聞，並連帶封殺當地緊急服務、政府衛生機構和慈善單位在內的非媒體專頁，同時全球Facebook用戶亦無法分享或查看來自澳洲出版商的新聞。

禁在平台讀新聞資訊 Facebook封殺澳洲用戶【下一頁

後來雙方都做出讓步，臉書解除封鎖並同意針對付費事宜進行協商；澳洲政府也放寬了所謂「新聞媒體議價法」（News Media Bargaining Code）的相關規定。
 

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責任編輯：陳楚琨

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