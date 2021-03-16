【阿里巴巴9988】 螞蟻面臨強監管 合作夥伴領航暫停 內地基金公司執照申請

阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團繼傳業務面臨監管及高層離任後，再傳負面消息。目前管理7.2萬億美元資產的共同基金管理公司領航集團（Vanguard Group）周一（15日）表示，該公司已經暫停了在中國申請基金管理公司執照的計劃，不再準備向中國消費者出售旗下的基金產品。據外電引述消息人士指，領航管理層發現，要在中國建立具意義的基金業務，所需的時間較預期長，所以決定暫停相關計劃，預料少數職位會被削減。截至1時45分阿里報221.4元，無起跌。

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領航一直致力於將低成本指數型基金進入中國，然而其被內地投資者熟悉，皆因公司與螞蟻集團的合作。翻查資料，領航集團與螞蟻集團於2019年底獲中證監批准組建合資公司，主要業務為向內地個人投資者提供基金投顧服務，並於去年4月在支付寶推出「幫你投」服務，為投資者提供基金選擇建議，投資門檻僅為800元人民幣。

領航集團在聲明中稱，該公司現在專注於與螞蟻集團合資公司的內策略。有分析認為，因螞蟻集團正受監管壓力和重整業務，或為領航的計劃帶來複雜性。

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為符合內地監管，螞蟻近期傳出改組業務，包括擬將利潤豐厚的小額貸款業務併入新成立的消費金融公司，並按照監管要求提高該公司資本金，預計額外需要300億元人民幣資本金，待完全符合資本充足率規定後，監管機構才會考慮批准這項業務。

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