西班牙將試行4天工作周人工照舊 成全球首國

目前多個國家及地區主要推行5天工作制度，但有不少打工仔仍憧憬可減少工作時數。西班牙政府就宣布展開4天工作周試行計劃，政府更向企業作補貼以確保員工不會被減薪，料成為全球首個推行4天工作周的國家。

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西班牙左翼政黨MásPaís今年初表示，西班牙政府已接受該黨提出試行4天工作周的提議。雙方其後舉行會議磋商，有指下一次會議將於未來數周内舉行。英國《衛報》引述西班牙政府消息人士指，政府與MásPaís就4天工作周試行計劃的談判尚處於初期階段，雙方正就試行成本、公司數量及時間表進行磋商。

該政黨發言人埃雷洪（Iñigo Errejón）指出，西班牙的工作時數高於西歐平均水平，但卻並非生産力最高的一批國家，認為高工作時數不代表可提高生産力。

據悉，MásPaís提議政府斥資5,000萬歐元（約4.63億港元），展開為期3年的試行計劃，讓僱員每周工作4天合共32小時。如當地企業參與試行計劃，政府會於首年補貼全數成本；翌年補貼一半成本；第三年補貼33%成本。

MásPaís預計約有200間企業參與計劃，料有3,000至6,000名員工可受惠。該政黨預計，西班牙最快可於今年秋天起實施計劃。

該政黨1919年曾於巴塞羅那舉行長達44日的罷工，促使西班牙成為西歐首批採用8小時工作制的國家。

責任編輯：鄭錦玲