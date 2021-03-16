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【iPhone 12】部分iPhone 12機身側面出現脫色問題　疑與生產工序出錯有關

科技 14:21 2021/03/16

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外國網站Svetapple報道指，他們編輯部在去年11月購入的（PRODUCT）RED 版iPhone 12，最近發現手機機側出現脫色狀況，疑與生產工序出錯有關。

iPhone 12系列自去年推出至今，一直備受大眾關注。日前有外國網站Svetapple報道指，他們編輯部在去年11月購入的（PRODUCT）RED 版iPhone 12，最近發現手機機側出現脫色狀況，疑與生產工序出錯有關。

【iPhone 13】盼指紋辨識設計回歸iPhone 13　疫情戴口罩令Face ID成問題

據外國網站Svetapple表示，自從入手iPhone 12後，他們就一直使用透明保護套，而且未有拆除過此保護套，主要用作公事用途，一直都是正常使用，未有接觸過任何「有害」的環境。然而，最近就發現近機背相機的機側鋁金屬邊框位置出現脫色問題，而其他金屬外露的位置則沒有出現同樣問題。

近機背相機的機側鋁金屬邊框位置出現脫色問題，而其他金屬外露的位置則沒有出現同樣問題。

事實上，外國網站9to5mac早前亦有提出類似問題，並指同樣受影響的機型包括iPhone 11和iPhone SE 2，而且問題並不只限於紅色，包括黑色和薄荷綠色都被證明出現類似狀況。

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外界分析認為，有關涉事iPhone採用陽極氧化技術為鋁金屬機身上色，原本應該令機身顏色更為耐用，惟該技術並未適用於所有顏色，故有機會出現脫色問題，不過這個說法尚未經證實。而且，iPhone 12上市時間尚短，竟短時間出現脫色問題，不排除是個別批次的造工問題影響。

責任編輯：施雯雯

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