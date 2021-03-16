【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）

▲ 荷花BB展將於3月26日至28日假會展舉行，奶粉、尿片、嬰幼兒消耗品等產品優惠更低至3折。圖為往年展覽情況。（荷花集團提供圖片）

本地展覽陸續復辦，由荷花集團主辦的「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」（荷花BB展）將於3月26日至28日假會展舉行，集合超過300個攤位，奶粉、尿片、嬰幼兒消耗品等產品優惠更低至3折，更備有送貨服務，同時場內增設一系列防疫措施。

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「2021新貨巡禮」包括MAXI COSI MICA 汽車座椅優惠價$3,299（原價$ 5,499 ）；「BB展3折至抵必掃」包括Babyganics天然親膚紙尿片（原箱）優惠價$ 237（原價$ 792）；「孕媽媽產前產後Checklist」Eugenebaby 產前套裝優惠價$ 546（原價$ 966）；「為食BB必買推介」包括韓國 RENEWALLIFE 有機米嬰兒食品 優惠價6包$100（原價每包$32）。

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場內齊備大量禮品，大會每日派發「限量孕婦福袋」（包括美贊臣寶寶充氣學習座椅等）及「博覽入場獎賞」（包括自動泡沫洗手液機等），同時更有「消費大獎賞」，只要消費滿$1,000或以上，便可換領豐富禮品，滿$30,001以上更有每日限量特別大獎，而不少參展商亦加送贈品。

現場不設試飲試食

為了令一眾爸媽於安全環境下安心購物，今年場內增設一系列防疫措施，所有人士每次進入展覽館，必須利用手機掃瞄「安心出行」或填妥大會設立的網上登記表格，並展示予出入口工作人員；定時用消毒劑徹底清潔主要入口之地墊、升降機內的顯示板、自動扶手電梯、門把手以及枱櫈；所有攤位不設即場試食或試飲等。

博覽資料 : 地點： 香港灣仔會議展覽中心Hall3BC展覽廳 日期： 2021年3月26日至28日 時間： 3月26日- 27日 (10:00am –8:00pm) 3月28日(10:00am – 7:00pm) 門票： 成人 $30 / 小童 $20 售票地點： 現場售票及荷花親子網電子門票 https://eticket.eugenegroup.com.hk/ 展覽網址： http://www.babyexpo.com.hk/

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責任編輯：朱悅瀅