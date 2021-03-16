  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）

商業 13:44 2021/03/16

分享：

荷花BB展將於3月26日至28日假會展舉行，奶粉、尿片、嬰幼兒消耗品等產品優惠更低至3折。圖為往年展覽情況。（荷花集團提供圖片）

本地展覽陸續復辦，由荷花集團主辦的「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」（荷花BB展）將於3月26日至28日假會展舉行，集合超過300個攤位，奶粉、尿片、嬰幼兒消耗品等產品優惠更低至3折，更備有送貨服務，同時場內增設一系列防疫措施。

【展覽寒冬】展覽業終見曙光？　貿發局最快4月復辦大型展銷會

【展覽復辦】今年首個婚展復辦　展商指人流好轉查詢量增　惟新人仍較手緊

「2021新貨巡禮」包括MAXI COSI MICA 汽車座椅優惠價$3,299（原價$ 5,499 ）；「BB展3折至抵必掃」包括Babyganics天然親膚紙尿片（原箱）優惠價$ 237（原價$ 792）；「孕媽媽產前產後Checklist」Eugenebaby 產前套裝優惠價$ 546（原價$ 966）；「為食BB必買推介」包括韓國 RENEWALLIFE 有機米嬰兒食品    優惠價6包$100（原價每包$32）。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

場內齊備大量禮品，大會每日派發「限量孕婦福袋」（包括美贊臣寶寶充氣學習座椅等）及「博覽入場獎賞」（包括自動泡沫洗手液機等），同時更有「消費大獎賞」，只要消費滿$1,000或以上，便可換領豐富禮品，滿$30,001以上更有每日限量特別大獎，而不少參展商亦加送贈品。

現場不設試飲試食

為了令一眾爸媽於安全環境下安心購物，今年場內增設一系列防疫措施，所有人士每次進入展覽館，必須利用手機掃瞄「安心出行」或填妥大會設立的網上登記表格，並展示予出入口工作人員；定時用消毒劑徹底清潔主要入口之地墊、升降機內的顯示板、自動扶手電梯、門把手以及枱櫈；所有攤位不設即場試食或試飲等。

博覽資料:
地點： 香港灣仔會議展覽中心Hall3BC展覽廳
日期： 2021年3月26日至28日
時間： 3月26日- 27日 (10:00am –8:00pm)
  3月28日(10:00am – 7:00pm)
門票： 成人 $30 / 小童 $20
售票地點： 現場售票及荷花親子網電子門票 https://eticket.eugenegroup.com.hk/
展覽網址： http://www.babyexpo.com.hk/

【展覽重開】婚展3月中舉行　一文看清3至4月大型展覽

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【展覽重開】婚展3月中舉行　一文看清3至4月大型展覽
2021/02/28
【展覽重開】婚展3月中舉行　一文看清3至4月大型展覽
【展覽復辦】今年首個婚展復辦　展商指人流好轉查詢量增　惟新人仍較手緊
2021/03/14
【展覽復辦】今年首個婚展復辦　展商指人流好轉查詢量增　惟新人仍較手緊
【展覽寒冬】展覽業終見曙光？　貿發局最快4月復辦大型展銷會
2021/03/14
【展覽寒冬】展覽業終見曙光？　貿發局最快4月復辦大型展銷會
【逆市擴展】越南嬰兒奶粉商機大　明治當地設新公司加強業務
2021/03/15
【逆市擴展】越南嬰兒奶粉商機大　明治當地設新公司加強業務
著數優惠 展覽 奶粉 香港會議展覽中心 安心出行

下一篇文章

【消費優惠】HomeSquare本周六推《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》　設超過20個本地自家製手作檔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市開店】日本罐頭酒吧mr.kanso登陸香港　玉子燒海鮮飯罐頭吸引嗎？（多圖）
【逆市開店】日本罐頭酒吧mr.kanso登陸香港　玉子燒海鮮飯罐頭吸引嗎？（多圖）
【Pret A Manger】全新Pret's有機咖啡登陸香港　100元買咖啡卡享10杯有機咖啡
【Pret A Manger】全新Pret's有機咖啡登陸香港　100元買咖啡卡享10杯有機咖啡
【裕民坊】觀塘裕民坊清拆在即　重建後引入智慧設施　 設「裕民里」邀小店復業（多圖）
【裕民坊】觀塘裕民坊清拆在即　重建後引入智慧設施　 設「裕民里」邀小店復業（多圖）
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【另類收入】 Airbnb 香港房東過半屬女性　全球女性藉Airbnb出租房源錄40億收入
【另類收入】 Airbnb 香港房東過半屬女性　全球女性藉Airbnb出租房源錄40億收入
【空姐成功轉型】航空業打滾25年空姐　成功轉型物業管理
【空姐成功轉型】航空業打滾25年空姐　成功轉型物業管理