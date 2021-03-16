【東京奧運】東京奧組委宣佈 東奧聖火儀式將不設一般市民觀禮

東京奧組委宣佈，有關在3月25日福島縣所舉行的奧運聖火傳遞出發儀式將不設觀眾，普通市民無法觀禮，同時為防止疫情繼續擴大，從東京都前往出席的相關人士也將會大幅削減。

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再者，原本擔任第一棒的火炬手日本前國家女子足球國腳川澄奈穗美並不會參加是次聖火傳遞。川澄奈穗美去年已表明辭意，但因新冠肺炎的疫情令東京奧運會和聖火傳遞延期一年，所以她還保持聖火傳遞的跑者資格。但昨天她再次婉拒參與聖火傳遞。根據日刊SPORTS報導，川澄目前在美國國家女子足球聯賽（NWSL）踢球，她亦表示自己正居住在美國，而球季又正在進行中，判斷難以參與聖火傳遞從而決定請辭。不過第一棒的火炬手仍然維持由2011年奪得世界盃冠軍的日本女足成員來擔任，奧組委稱現正調整人選中。

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東京奧運聖火傳遞由福島縣足球設施J-VILLAGE出發。而在聖火傳遞儀式前，亦將會有福島縣的國家指定重要非物質民俗文化遺產海螺演奏，以及成為電影舞台的福島縣磐城市溫泉設施「夏威夷溫泉度假村」的舞蹈團表演等，以宣傳福島的文化和藝術。

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責任編輯：羅浩濂