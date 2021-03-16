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【遊戲熱話】任天堂調高Switch及遊戲銷售目標　預計新財年遊戲銷量可達2.5億

科技 13:19 2021/03/16

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任天堂預計，新財年的Switch銷量將出現持平或提高，而遊戲銷量則預計增至2.5億。

疫情衍生宅經濟，早前任天堂的《集合啦！動物森友會》、《健身環大冒險》等遊戲在全球大熱，為公司帶來可觀的業績增長。最近有消息報道，任天堂預計新財年的Switch銷量將出現持平或提高，而遊戲銷量則預計增至2.5億。

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＜＜【機迷熱話】維修零件不足　任天堂3DS即日起終止官方維修服務

據《彭博》引述相關零組件供應商、軟件出版商的消息指，任天堂即將發行一系列遊戲及新款Switch主機，該公司預期在新財年的遊戲銷量達到2.5億，高於當前預計的2.05億。任天堂也表示，看好未來新一代Switch主機銷量，預計新財年的主機銷量會出現持平或增長。不過，曾經有分析師認為，任天堂在下一財年的主機及遊戲銷量均會下滑。

Astris Advisory Japan KK分析師指出，早前Switch和Switch Lite主機持續熱賣，部分原因是索尼的PlayStation 5及微軟Xbox Series X的供應量不足。另外，任天堂仍未公布今年的遊戲新作，本年的遊戲陣容是否能吸引消費者，保持良好的銷售表現，仍是未知之數。

責任編輯：李寶如

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