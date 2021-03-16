【阿斯利康疫苗】EMA強調接種利多於弊 血栓率不比一般病發率高

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學研發的新冠病毒疫苗，因接種後出現血栓問題，觸發多個歐洲國停用。歐洲藥品管理局（EMA）派定心丸，指目前出現血栓問題的接種疫苗人士比率，不比一般人群的血栓比率高，強調接種是利多於弊。

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歐洲藥品管理局發聲明，指出歐盟每年都有數以千計人因種種原因出現血栓，而目前已接種疫苗人士當中的血栓個案數字，不比一般的病發率高。 EMA強調，考慮到感染新冠病毒的入院及死亡風險，以及接種疫苗的副作用風險，權衡之下還是利多於弊。

英國藥品及保健品管理局（MHRA）發言人早前曾指出，血栓自然情況下亦有機會發生，並非罕見疾病。事實上， MHRA有就疫苗副作用推出黃卡計劃（yellow card scheme）作紀錄，發現不僅阿斯利康疫苗，輝瑞（Pfizer）疫苗接種者中，亦有血栓個案。

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據MHRA紀錄，截至2月28日，涉及輝瑞（Pfizer）疫苗及阿斯利康疫苗的血栓個案數目，分別為38宗及30宗。 MHRA亦強調，未能證實這是疫苗導致的副作用。

本身是流行病專家的德國國會議員Karl Lauterbach，斥責德國政府叫停接種阿斯利康疫苗的決定，指根據現有數據，當局決定是錯誤。他認為併發症十分罕見，而歐洲正爆發新一波疫情，接種阿斯利康疫苗可挽救生命。

責任編輯：林建忠