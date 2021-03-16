【創業兵團】90後畢業即逆市創業　接手京都鐵壼老字號　線上及線下同步發展（多圖）

▲ 李犖懿和周詠兒大學畢業後，遇到「鐵壺軒」前老闆希望轉讓多年老字號，兩人決定斥100萬元頂手。（林宇翔攝）

中小企在疫情下營商艱難，但仍有不少年輕人選擇創業。兩位90後、李犖懿和周詠兒大學畢業後，遇到「鐵壺軒」前老闆希望轉讓多年老字號，兩人決定斥100萬元頂手。

李犖懿認為，開店毋須由零開始，起點已較他人有利。而她在學生時期於鐵壺軒兼職，當時協助老闆聯絡京都供應商、處理日常銷售，發現平均每月營業額達100萬元，故前老闆找人轉讓，她便與同學合夥接手。

【消費優惠】HomeSquare本周六推《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》 設超過20個本地自家製手作檔

中國市場發展潛力高？ 日企設寧波阪急吸生意

創立新招牌「忘筌茶室」 冀增更多新產品及服務

惟李坦言，「要孭起間公司」，須平衡收支事事親力親為外，還須面對突如其來變故。她舉例，她們曾試過不見了店舖門匙，但店內擺放不少過10萬元的鐵壺和銀壺，擔心被盜。又因為要節流，須親自動手換門鎖。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

她們接手後，希望有更多屬於自己的元素，創立新招牌「忘筌茶室」。而前老闆當時決定從商場舖搬到樓上舖，二人同時推出工作坊以適應人流減少的情況。然而，又遇上疫情全球大流行。李犖懿指，茶藝班舉行2至3次後，活動因疫情無奈要暫停；加上疫情下，內地客減少同時令生意下跌，每月平均營業額只有約20萬元。

周詠兒補充，原定除了推出茶藝班，將與花藝師合作在場內推出插花班。早前更計劃親赴京都拜訪供應商，並找新供應商希望增加銷售其他藝術品，例如字畫、香和香爐等。但因疫情要暫停，目前只能靠舊有聯繫，或經網上尋找新貨。幸而，前老闆搬到京都又願意協助，現時部分新貨亦靠他幫忙入貨。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

手工製鐵壺 網銷短片吸客

她們相信，其生意在業內有優勢，皆因香港較少人從事銷售日本京都的手工製鐵壺生意，而業內較多由老一輩經營，不擅長網上業務。兩人藉網上銷售和宣傳，如拍攝短片等，希望擴大客源外，給客人了解貨品外型，再到店內選購。

記者：馬意文