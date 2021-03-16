比特幣櫃員機遍佈全美 隨時做交易

加密虛擬貨幣種類繁多，美國多個州份近日出現比特幣（bitcoin）櫃員機，市民可於該櫃員機買賣比特幣，某些時候亦可以提取現金，令虛擬貨幣成為生活一部分。但每顆比特幣價值不菲，目前價格約5.5萬美元（約42.9萬港元），相信若選擇在比特幣櫃員機進行交易，市民或需加緊留神。

非裔色彩成主調 多首歌曲勇奪格林美獎 【下一頁】

美國蒙大拿州的香煙店、卡羅來納州的加油站和紐約市偏遠地區的熟食店近日出現新設施－比特幣櫃員機。民眾可以於此進行比特幣買賣，促使交易加密貨幣變得越來越方便。事實上，由於加密貨幣交易的狂熱，推動比特幣價格曾突破5.8萬美元，導致比特幣提櫃員機在美國迅速增長。

截至今年1月，美國已有28,185部比特幣櫃員機，在過去5個月期間，有約1萬名民眾使用該櫃員機服務。有分析認為，有些人寧願用現金購買比特幣、亦有部分人沒有銀行帳戶，以及不願意透露姓名等，都會選擇使用櫃員機進行交易比特幣。

美國稅局填錯戶口號碼 拎紓困補助或需等多等 【下一頁】

根據Coin ATM Radar資料，美國除了阿拉斯加以及華盛頓外，現時每個州都設有比特幣櫃員機。其中比特幣櫃員機營運商Coin Cloud行政總裁麥克拉里（Chris McAlary）表示，全美已設立了1,470部比特幣櫃員機，預料今年底可以增加至1萬部。

責任編輯：郭麗明