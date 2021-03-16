  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

比特幣櫃員機遍佈全美 隨時做交易

環球社會熱點 13:20 2021/03/16

分享：

加密虛擬貨幣種類繁多，美國多個州份近日出現比特幣（bitcoin）櫃員機，市民可於該櫃員機買賣比特幣，某些時候亦可以提取現金，令虛擬貨幣成為生活一部分。但每顆比特幣價值不菲，目前價格約5.5萬美元（約42.9萬港元），相信若選擇在比特幣櫃員機進行交易，市民或需加緊留神。

非裔色彩成主調 多首歌曲勇奪格林美獎 【下一頁】

美國蒙大拿州的香煙店、卡羅來納州的加油站和紐約市偏遠地區的熟食店近日出現新設施－比特幣櫃員機。民眾可以於此進行比特幣買賣，促使交易加密貨幣變得越來越方便。事實上，由於加密貨幣交易的狂熱，推動比特幣價格曾突破5.8萬美元，導致比特幣提櫃員機在美國迅速增長。

截至今年1月，美國已有28,185部比特幣櫃員機，在過去5個月期間，有約1萬名民眾使用該櫃員機服務。有分析認為，有些人寧願用現金購買比特幣、亦有部分人沒有銀行帳戶，以及不願意透露姓名等，都會選擇使用櫃員機進行交易比特幣。

美國稅局填錯戶口號碼 拎紓困補助或需等多等 【下一頁】

根據Coin ATM Radar資料，美國除了阿拉斯加以及華盛頓外，現時每個州都設有比特幣櫃員機。其中比特幣櫃員機營運商Coin Cloud行政總裁麥克拉里（Chris McAlary）表示，全美已設立了1,470部比特幣櫃員機，預料今年底可以增加至1萬部。

責任編輯：郭麗明

 

相關文章

美國搭飛機旅客人數創1年新高 無視CDC指引
2021/03/14
美國搭飛機旅客人數創1年新高 無視CDC指引
梅根據報想選美國總統 但前提係拜登唔連任
2021/03/15
梅根據報想選美國總統 但前提係拜登唔連任
美國稅局填錯戶口號碼 拎紓困補助或需等多等
2021/03/15
美國稅局填錯戶口號碼 拎紓困補助或需等多等
非裔色彩成主調 多首歌曲勇奪格林美獎
2021/03/15
非裔色彩成主調 多首歌曲勇奪格林美獎
回應美韓聯合軍演 金與正：美國唔好做會失眠的事
今日
回應美韓聯合軍演 金與正：美國唔好做會失眠的事
網絡熱話 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 比特幣 阿拉斯加 紐約 蒙大拿 美國

上一篇文章

回應美韓聯合軍演 金與正：美國唔好做會失眠的事

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？
【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？
新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間13:00）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】挪威丹麥再有人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題
【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批
英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批