【大行報告】富瑞：快手用戶龐大料在線廣告貢獻提升　首予目標價395元

▲ 富瑞指，隨行業繼續發展，快手可繼續擁抱相關機遇，首予快手「買入」評級。

快手 （01024） 股價重展升浪，券商富瑞指，短視頻平台快手專注於用戶體驗，其用戶基礎相當龐大，而且正在增長，加上用戶在快手花費的時間增加，令快手的廣告毛利率提升，其電子商貿業務亦領先同儕，相信隨行業繼續發展，快手可繼續擁抱相關機遇，首予快手「買入」評級，目標價395元。

該行稱，快手為用戶提供多元化的內容，滿足不同用戶的喜好，預期2020至2023年間，平均月活躍人數（MAU）複合年均增長率達13%，單日活躍用戶增長15%，明年平均每日花費時間料超過100分鐘。

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富瑞認為，現時快手的在線廣告相對同業為低，預期在線廣告於2020至2023年間，複合年均增長率達69%，加上快手自2018年以來積極加強廣告的針對性，今年在線廣告將取代實時串流，成為集團貢獻最大的業務。

至於實時串流，富瑞稱，實時串流的高增長期已過，估計未來數年增長會放慢，令相關收入佔比會由2020年的56%，回落至2023年的24%。

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此外，快手正拓展其電子商貿平台，2020至2022年網上消費交易量（GMV）的年複合增長率48%，2023年GMV會升至1萬億元人民幣。富瑞預計，電子商貿收入於2020至2023年間的年複合增長率會達94%，轉換率（take rate）會由2020年的0.9%，改善至2023年的1.9%。

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編輯：陳韻妍