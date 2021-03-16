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【虛擬銀行】WeLab Bank預告上半年推貸款　料今年中用戶人數破10萬

Hot Talk 12:57 2021/03/16

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匯立銀行董事局主席陳家強（左）、行政總裁李家達（右）。

開業近8個月的匯立銀行（WeLab Bank）預計，今年中用戶人數將突破10萬，預告上半年將推出貸款產品，有信心定價具競爭力。匯立銀行行政總裁李家達表示，未來擬夥安聯集團（Allianz）推出智能理財顧問服務。

夥Ben Sir推開戶推廣　客戶增長超過一倍

李家達表示，開業以來市場反應熱烈，平均日活躍用量（DAU）達20%，相信至今年中客戶數將超過10萬人。

他續指，目前超過8成客戶使用超過2個產品，其中Debit Card開業至今的交易量80萬宗。他又透露，推出Ben Sir廣告後2個月，客戶增長超過一倍。

未虞貸款產品與集團形成競爭　針對不同客戶層

新產品方面，匯立銀行計劃上半年推出貸款產品，初期會是分期的無抵押貸款。定價方面，他未有透露具體水平，但由於掌握更多貸款風險的分析技術，有信心貸款息率會有一定競爭力，相信會是銀行短期內的主要收入增長動力。

他又不認同匯立銀行的貸款產品會與WeLab集團的貸款形成競爭。他解釋，集團的貸款需求更多集中商業貸款，而銀行的貸款服務則會專注於向客戶提供財務選擇，提升整體的客戶關係。

WeLab獲安聯集團領投6億元 龍沛智：對上市持開放態度、包括考慮SPAC｜【下一頁】

李家達續指，虛銀需逐漸由單純提供高息存款或優惠，演化成更智能的銀行服務。他舉例指，例如了解客戶財務目標後，可按客戶的貸款、還款及消費紀錄等的分析結果，提供適切的財務建議，助客戶管理及增值財富。

匯立銀行目前正向金管局申請所需牌照，他形容申請進度理想，但實際推出時間仍需視乎如產品等的配套。

相關文章：

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記者：趙穎妍

虛擬銀行 金融機構 廣告 Ben Sir 香港金融管理局 銀行 WeLab

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