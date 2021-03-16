▲ 【業績|汽車代理】永達汽車去年盈利增一成 末期息0.288元人幣

永達汽車 （03669） 公布，去年盈利按年增長10.3%至16.25億元（人民幣，下同），主要受惠下半年業績按年增48%，帶動全年盈利轉錄增長。永達汽車擬派發每股0.288元人幣股息，公司去年另派0.247元人幣（0.27港元）特別股息，而2019年度永達汽車未有派息。

永達汽車去年總收入升9%至685億元，毛利為63.6億元。年內，永達汽車銷售20.46萬輛新車，按年增3.7%，當中下半年按年增長19.5%。豪華品牌銷量下半年也見回升，寶馬、保時捷品牌銷售分別按年增15.9%和19.3%。以收入計，永達汽車新車銷售收入為582億元，按年增10%。

其他業務上，永達售後服務業務收入按年增7.6%至96億元，單計下半年就按年增長為21%。金融保險代理服務收入就大持按年持平，貢獻11億元，下半年增長9.5%。

永達汽車預期，中國豪華乘用車消費市場仍將保持穩健增長，豪華汽車市場份額比重將進一步提高。

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編輯：麥德銘