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【外賣商機】送餐也要衛生　foodpanda夥RazeTechnology消毒分店及保溫袋

商業 12:35 2021/03/16

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所有噴灑了Raze光觸媒自潔塗層的pandamart分店和保溫袋，會附有本地常見的招牌藍色標貼或襟章。（foodpanda提供圖片）

疫情下不少人買外賣，同時關注外送平台的衞生。foodpanda香港與本地科研公司RazeTechnology合作，於foodpanda的辦公室和全港16間pandamart分店，應用醫療級納米光觸媒消毒技術，並為所有送遞員的保溫袋進行消毒，希望措施能夠為員工、送遞員及顧客提供額外保障，減少感染風險。

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所有噴灑了Raze光觸媒自潔塗層的pandamart分店和保溫袋，會獲得至少6個月的防護，並附有本地常見的招牌藍色標貼或襟章，證明已進行消毒，保障衛生。此為foodpanda與Raze Technology首輪合作，未來雙方會保持緊密關係，計劃下一回合作方案。

為了鼓勵顧客及合作夥伴採用相同技術，於疫情期間加強衞生，因此foodpanda推出了折扣優惠，包括即日起至2021年6月30日，在Raze 納米光觸媒消毒產品的官方訂購頁面上，輸入優惠碼「RAZEFP」，即可享20％折扣；foodpanda的合作夥伴如購買Raze的光觸媒消毒塗層服務，將可享有獨家優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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外賣 foodpanda 疫情 pandamart Raze Technology

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