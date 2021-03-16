▲ 【業績│公用股】港燈去年純利升17.4%末期息不變 現價股息率4.1厘

港燈電力投資 （02638） 去年未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利減少0.75%至71.4億元，純利升17.4%至27.32億元。每單位末期分派維持16.09仙；連同中期分派，全年分派32.03仙，與去年相同。以港燈中午收報7.74元計，現價股息率4.1厘。

港燈去年為超過58.3萬名客戶提供電力服務，年內合共售出逾101億度電。主席霍建寧指，港燈今年全面凍結電費，並繼續為客戶提供紓緩措施，但資本開支上升和售電量受疫情影響下跌，均增加調整電費的壓力，但燃料調整費下調可全數抵銷基本電費上調幅度，使電費得以維持不變。

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他預期，全球各地陸續推出疫苗接種計劃，可望緩解疫情帶來的限制和經濟影響，相信香港在不久將來，會逐步走出經濟和社會陰霾。

集團指，容量達380兆瓦的燃氣聯合循環發電機組L10投產後，港燈燃氣發電比例由以往約30%提高至現時50%。集團稱，L11和L12兩台容量達380兆瓦的燃氣發電機組的施工進行中，預期分別於2022年和2023年落成投產。兩台機組的施工沒有受到疫情嚴重影響，包括向海外供應商採購設備、土木工程和裝嵌機組等項目的進度均理想。

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另外，採用「浮式儲存再氣化裝置」技術的海上液化天然氣接收站亦是主要項目之一，預計在2022年投入運作。當3台新燃氣發電機組在2023年全面投入運作後，港燈天然氣發電比例將提升至70%，絕對碳排放量將較2005年減少約40%。

港燈去年合共安裝了4萬套智能電表，並正在建立支援智能電表所需的網絡基礎設施，目標是在2025年前完成整個為所有客戶安裝智能電表的計劃。

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編輯：陳韻妍

▲ 容量達380兆瓦的燃氣聯合循環發電機組L10投產後，港燈燃氣發電比例由以往約30%提高至現時50%。（陳國峰攝）