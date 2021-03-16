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蘋果健身Fitness+服務出現故障　Apple Watch無故中斷連接

科技 12:10 2021/03/16

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最近Apple Fitness+健身服務屢次出現故障，Apple Watch更經常無故斷開連接，影響用家進行健身訓練。

蘋果（Apple）於去年12月宣布推出Fitness+服務，並率先在美國、英國、澳洲及加拿大等地推出。據外媒報道，最近Apple電視盒提供的Apple Fitness+健身服務，屢次出現故障，Apple Watch更經常無故斷開連接，影響用家進行健身訓練。

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據外媒《appleinsider》指出，最近有不少外國用戶反映，在配戴Apple Watch進行訓練時，常常出現斷連狀況。由於Apple Fitness透過Apple Watch記錄及整合用家身體各種指標，一旦裝置連接中斷，用家正進行的訓練會被自動終止，系統亦不允許用戶重新連接手錶，或在沒有配戴Apple Watch的情況下繼續訓練。

報道也指出，有用戶曾試過重啟Apple TV、檢查無線訊號、或更改Apple TV 擺放位置方法，但仍然無法解決問題。為此，Apple最近發布更新，為用家提供暫停功能，以重新連接設備，並可恢復訓練進度。不過，Apple Watch的斷連問題仍然尚未解決。

責任編輯：李寶如

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