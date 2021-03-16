【阿斯利康疫苗】挪威丹麥再有人死 出現血栓及腦出血

多國正接種阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，但各地相繼出現接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏或有血栓的個案。挪威一名醫護接種阿斯利康疫苗後死於腦出血，丹麥也有1名60歲女子接種阿斯利康疫苗後出現血栓死亡。

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挪威早前有3名醫護接種阿斯利康疫苗後出現嚴重不良反應，包括出現血液中的血小板數量減少、血栓及腦出血的情況。挪威衛生部門周一（15日）證實，其中一名上周四（11日）入院治療的女醫護，周日（14日）因腦出血不治。

據悉，這是挪威第二宗接種阿斯利康疫苗後死亡的個案。挪威一名年約30多歲的醫護接種阿斯利康疫苗10日後，於上周五（12日）去世。

另外，丹麥一名60歲女子接種阿斯利康疫苗後死於血栓。丹麥當局指這名女子出現極不尋常的症狀，包括血小板過低、血栓及出血。

多個歐洲國家都相繼停用這款疫苗或特定批次，但世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）為阿斯利康疫苗辯護。她指世衛沒有與接種新冠疫苗直接有關的死亡紀錄，呼籲公眾不要驚慌。

責任編輯：鄭錦玲