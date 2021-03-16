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確診及死亡數字不停升 巴西3換衛生部長難救亡

環球社會熱點 12:08 2021/03/16

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新冠疫苗的出現讓人看到希望，但新冠肺炎疫情在巴西卻持續嚴峻。巴西新冠肺炎確診與死亡人數不斷上升，上任僅10個月巴西衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）成為眾矢之的，即將下台為新冠肺炎疫情的急速惡化而負責。

【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版） 【下一頁】

巴西媒體周一（15日）報稱，總理博索納羅（Jair Bolsonaro）即將安排心臟科專家Marcelo Queiroga接替帕祖洛擔任衛生部長一職。博索納羅聲稱新衛生部長對新冠肺炎有更「進取」（aggressive）立場。

軍方出身的帕祖洛毫無公共衛生醫療背景，是博索納羅自新冠肺炎疫情以來第三任衛生部長，他去年5月上任時，巴西的新冠肺炎死亡人數約1.5萬人，至今數目已攀升至近28萬人。帕祖洛曾聲言，雖然身為衛生部長，但決定防疫措施的人是博索納羅。前兩任衛生部長因為不同意博索納羅對新冠肺炎的立場，因而決定離職。

巴西單日死近2000人 博索納羅：咪大驚小怪 【下一頁】

有評論認為，巴西在防疫上表現不佳原自博索納羅對新冠肺炎的輕視，即使再換衛生部長亦預期不會有太大變化。

責任編輯：吳漢培

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