中國市場發展潛力高？　日企設寧波阪急吸生意

▲ 有經營百貨商場的日本零售商H2O Retailing將於4月16日在中國寧波，開設「寧波阪急」百貨商場。

疫情之下，日本的訪日遊客減少，導致相關消費下跌。據《日經中文網》報道，有經營百貨商場的日本零售商H2O Retailing將於4月16日在中國寧波，開設「寧波阪急」百貨商場。希望吸引中國高消費客，，成為其業務增長的新支柱。

寧波阪急佔地約為11.6萬平方米，共有約380家商戶，當中有約兩成為日本店舖。零售方面有無印良品、餐飲則有GANKO壽司、千房，而在地下樓層更引進H2O Retailing旗下的食品超市泉屋（Izumiya）。

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消費+活動 推廣日本文化促銷情

除了日本品牌外，LV、Gucci等奢侈品品牌將進駐。並提供化粧品專用樓層。寧波阪急佔地更已超過了位於日本大阪丶佔地約8萬平方米的旗艦店「阪急梅田總店」。另外，寧波新店場內有不同品牌消費，亦注重顧客的體驗，同時推廣日本文化。故劃分活動空間，展示日本的文化、動漫、地區等。開業初期，將舉辦《海賊王》相關活動。

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事實上，H2O Retailing今次拓展第一間海外店，而計劃初期更將寧波阪急的開業時間定於2018年，後來因為施工進度等因素多次延期。有指，曾擔心疫情會再影響開業時間，但隨着中國控制了疫情蔓延，加上經濟復甦更呈現報復式消費。該企亦認為，有更多高消費客群留在中國，是很好的商機。

責任編輯：馬意文