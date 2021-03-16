  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介TCL電子 | 恒地、比亞迪電子、新天綠色能源、雷蛇、眾安在綫最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/03/16

分享：

恒生指數中午收報29012點，升179點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介ＴＣＬ電子 （01070） ，另亦會分析比亞迪電子 （00285） 、新天綠色能源 （00956） 、雷蛇 （01337） 、眾安在綫 （06060） 及恒基地產 （00012） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http://bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

石Sir午市閒談 - 今日推介新城悅服務 | 小米、微盟、舜宇光學科技、金馬能源、京東最新部署（立即觀看）
2021/03/15
今日推介新城悅服務 | 小米、微盟、舜宇光學科技、金馬能源、京東最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介融創中國 | 第一視頻、五菱汽車、中匯集團、中糧家佳康、中國中冶最新部署（立即觀看）
2021/03/12
今日推介融創中國 | 第一視頻、五菱汽車、中匯集團、中糧家佳康、中國中冶最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介煤氣 | 中國稀土、華晨中國、中金公司、鼎豐集團、永泰生物最新部署（立即觀看）
2021/03/11
今日推介煤氣 | 中國稀土、華晨中國、中金公司、鼎豐集團、永泰生物最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介光大環境 | 深圳控股、中移動、中遠海控、盈富基金、海爾智家最新部署（立即觀看）
2021/03/10
今日推介光大環境 | 深圳控股、中移動、中遠海控、盈富基金、海爾智家最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介九龍倉置業 | 吉利、東方表行、騰訊、中石油、比亞迪最新部署（立即觀看）
2021/03/09
今日推介九龍倉置業 | 吉利、東方表行、騰訊、中石油、比亞迪最新部署（立即觀看）
石鏡泉 股票 恒生指數 TCL電子（01070） 眾安在線（06060） 雷蛇（01337） 新天綠色能源（00956） 比亞迪電子（00285） 恒基地產（00012）

上一篇文章

【大行報告】富瑞：快手用戶龐大料在線廣告貢獻提升　首予目標價395元

下一篇文章

【虛擬銀行】WeLab Bank預告上半年推貸款　料今年中用戶人數破10萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄438億元、超額認購30倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄438億元、超額認購30倍
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭