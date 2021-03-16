【異動股】石藥集團去年多賺近四成 料帶量採購可推動銷量 中午大升4%

石藥集團（01093）公布截至2020年12月31日止年度，錄得純利51.6億元人民幣，按年升38.9%；每股盈利43.16分，末期息每股派9港仙。石藥集團現升4.1%，報9.83元，成交6.8億元。

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期內，集團收入249.4億元，按年升12.8%，當中成藥收入增13.8%至204億元；維他命C收入跌3.2%至18.6億元，抗生素及其他收入增30.4%至13.7億元。功能食品及其他收入增近一成至約13億元。毛利186.9億元，按年升17.4%。

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內地上月完成第四輪帶量採購，集團旗下中風藥「恩必普」亦被降價，主席蔡東晨認為有關政策已經常態化，並兼顧了企業合理利潤。料可藉帶量採購惠及更多患者，推動產品銷量增長。

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