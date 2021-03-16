  • 27°C
香港時間 : 2021316日 (二) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】石藥集團去年多賺近四成 料帶量採購可推動銷量 中午大升4%

股樓投資 12:25 2021/03/16

分享：

石藥集團（01093）公布截至2020年12月31日止年度，錄得純利51.6億元人民幣，按年升38.9%；每股盈利43.16分，末期息每股派9港仙。石藥集團現升4.1%，報9.83元，成交6.8億元。

【券商點睇】中金預期大量發行政府債 4月或增中長期流動性投放  詳情請看[下一頁]

期內，集團收入249.4億元，按年升12.8%，當中成藥收入增13.8%至204億元；維他命C收入跌3.2%至18.6億元，抗生素及其他收入增30.4%至13.7億元。功能食品及其他收入增近一成至約13億元。毛利186.9億元，按年升17.4%。

【騰訊控股】恒大騰訊合作打造汽車系統 騰訊又開拓新業務？  詳情請看[下一頁]

內地上月完成第四輪帶量採購，集團旗下中風藥「恩必普」亦被降價，主席蔡東晨認為有關政策已經常態化，並兼顧了企業合理利潤。料可藉帶量採購惠及更多患者，推動產品銷量增長。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

醫藥股 業績公布 港股 產品 維他命 純利 每股盈利 抗生素 石藥集團（01093） 採購

下一篇文章

【券商點睇】中金預期大量發行政府債 4月或增中長期流動性投放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上