【美國債息】達里奧：投資債券顯得愚蠢　現金現在將來都是垃圾

▲ 達里奧：投資債券顯得愚蠢 現金現在將來都是垃圾

美國10年期債息從低位反彈，一度重上1.6厘的水平，惟全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）達里奧（Ray Dalio）認為，債券現時依然是很差的選擇，甚至所有美元計價的資產都不是好選擇，達里奧建議投資非債券、非美元計價的多元化的組合，更特別指出亞洲、中國市場會繼續跑贏成熟市場。

投資債券甚至大部分金融資產的經濟利益已顯得愚蠢。與其取得較通脹還要低的回報，為何不投資其他東西、任何東西？

達里奧在社交媒體LinkedIn發文指，現時可能是好時機借入現金購買更高回報的非債券投資資產，特別是面對突如其來的加稅、資產流動限制風險，「從歷史和邏輯而言，決策者欠缺金錢時會加稅，不喜歡資金從債務資產流向至其他地方，可能以黃金，也可能是比特幣等等。」

拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅 1993年首次重大加稅，可見【下一頁】

達里奧重申多年看法，「現金現在是、未來也是垃圾，因它回報明顯差於通脹。」

在政府債務膨脹和許多不同資產類別都存在典型泡沫狀態的情況下，達里奧建議，投資時應考慮規劃非債務和非美元資產的妥善多元化投資組合。

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編輯：麥德銘