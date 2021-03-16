英國王室委託外界律師行 查梅根欺凌

英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，其訪問內容成為國際焦點。另一邊廂，亦有英國王室職員指曾受梅根欺凌，風波越演越烈。白金漢宮周一（15日）表示會進行內部調查，但據悉王室擔心內部調查前王室成員過於敏感，所以委託外界律師行調查事件。

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英媒於哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的訪問播出前幾天，爆出有王室職員指2018年被梅根欺凌，該名職員指梅根把兩名助手趕出住所，另外其他助手亦因此害怕。有王室消息指，最惡劣的事跡尚未公開。

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事件爆出後，王室隨即表示會進行內部調查。據悉王室認為內部調查前王室成員過於敏感，擔心會有不公平形象，因而決定聘請外界律師行獨立調查事件。不過，哈里梅根將不會參與調查，主要調查對象是現任員工或曾與梅根有關的離職王室員工。

哈里梅根暫未回應，但二人早前已否認指控，並表示有人以誤導及具傷害性的信息進行誹謗，梅根更致函至白金漢宮要求交出其欺凌員工的證據。

責任編輯：郭麗明