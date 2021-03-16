  • 27°C
香港時間 : 2021316日 (二) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所】金管局期望落實大灣區跨境金融措施 港交所又有新業務應聲炒上？

股樓投資 11:06 2021/03/16

分享：

金管局總裁余偉文接受傳媒採訪時表示，希望在今年內落實3項大灣區跨境金融措施，他指相關措施涉及中港兩地監管政策的障礙較少，希望今年可以出台。早前余指出理財通涉及多地監管機構，推出需時，希望措施成熟一項推出一項。

余偉文提及的措施包括跨境遠程開戶試行範圍，由現時一間銀行增加至多間銀行，並且建立跨境資金池，便利跨國企業在中港兩地業務的資金管理，以及建立跨境金融監管沙盒。

他又希望債券通南向通能在今年下半年實施，採取先試行再擴展的方式。

受惠有關消息，港交所 （00388） 今早股價跑贏大市，升近2.6%至457.8元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

金融 債券 港股 香港交易所（00388） 大灣區 香港交易及結算所有限公司 香港金融管理局 余偉文

上一篇文章

【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租

下一篇文章

【騰訊控股】恒大騰訊合作打造汽車系統　　騰訊又開拓新業務？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人