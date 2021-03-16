【港交所】金管局期望落實大灣區跨境金融措施 港交所又有新業務應聲炒上？

金管局總裁余偉文接受傳媒採訪時表示，希望在今年內落實3項大灣區跨境金融措施，他指相關措施涉及中港兩地監管政策的障礙較少，希望今年可以出台。早前余指出理財通涉及多地監管機構，推出需時，希望措施成熟一項推出一項。

余偉文提及的措施包括跨境遠程開戶試行範圍，由現時一間銀行增加至多間銀行，並且建立跨境資金池，便利跨國企業在中港兩地業務的資金管理，以及建立跨境金融監管沙盒。

他又希望債券通南向通能在今年下半年實施，採取先試行再擴展的方式。

受惠有關消息，港交所 （00388） 今早股價跑贏大市，升近2.6%至457.8元。

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