【騰訊控股】恒大騰訊合作打造汽車系統　　騰訊又開拓新業務？

恒大汽車 （00708） 公布，公司與騰訊 （00700） 旗下的北京北京梧桐車聯科技有限責任公司訂立協議，兩者將成立合資公司，共同開發「行業領先及自主知識產權」的汽車智能系統。公司公告指，雙方各自在新能源汽車研發、製造、人工智能、大數據、雲計算等擁有優勢，雙方合作共同打造全球領先的智能汽車生態圈。

今次並非騰訊第一次涉足汽車行業，公司曾投資在美國上市的電動車公司Tesla及蔚來汽車。另外，騰訊與恒大系亦有密切關係，除了今次合作造汽車的智能系統外，早前中國恒大 （03333） 分拆恒大物業 （06666） 上市前，引入14名上市前投資者，騰訊正是其中一名。

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