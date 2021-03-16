  • 25°C
香港時間 : 2021316日 (二) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊控股】恒大騰訊合作打造汽車系統　　騰訊又開拓新業務？

股樓投資 10:54 2021/03/16

分享：

恒大汽車 （00708） 公布，公司與騰訊 （00700） 旗下的北京北京梧桐車聯科技有限責任公司訂立協議，兩者將成立合資公司，共同開發「行業領先及自主知識產權」的汽車智能系統。公司公告指，雙方各自在新能源汽車研發、製造、人工智能、大數據、雲計算等擁有優勢，雙方合作共同打造全球領先的智能汽車生態圈。

今次並非騰訊第一次涉足汽車行業，公司曾投資在美國上市的電動車公司Tesla及蔚來汽車。另外，騰訊與恒大系亦有密切關係，除了今次合作造汽車的智能系統外，早前中國恒大 （03333） 分拆恒大物業 （06666） 上市前，引入14名上市前投資者，騰訊正是其中一名。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

騰訊控股（00700） 港股 汽車 中國恒大（03333） 電動車 中國 恒大汽車（00708） 恒大物業（06666） 分拆 Tesla

上一篇文章

【港交所】金管局期望落實大灣區跨境金融措施 港交所又有新業務應聲炒上？

下一篇文章

【大行點睇】Nike Adidas中國銷售佳 花旗升滔搏目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程
糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程