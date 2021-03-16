科技股反彈科指曾升逾3%　二線科技股跑出、小米閱文升逾6%

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【百度孖展】百度9888招股今截孖展 孖展暫錄430億元、超額認購31倍
科技股反彈，恒生科指曾升3.5%，盤中高見8549.6點，最新報8466點，升2.45%。二線科技股反彈力度較大，小米 （01810） 現升6.2%，報25.95元；京東健康 （06618） 升5.8%，報112元；閱文 （00772） 升6.2%，報75.55元。
富時羅素︰小米有資格重新納入指數、六月季檢作決定 小米續升逾7%【下一頁】
另外，快手 （01024） 現升4%，報301.4元；網易 （09999） 現升3.1%，報170.6元；京東 （09618） 現升3.5%，報333.4元。
AMT 方面，騰訊 （00700） 現升1.1%，報635元；阿里巴巴 （09988） 現升0.3%，報222元；美團 （03690） 現升3.9%，報329.6元。
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編輯：吳敏芳