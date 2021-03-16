APITA、UNY及谷辰　攜手DBS信用卡推出「一扣即享」高達10%回贈 讓你從生活百貨至食品　全面盡享來至日本及世界各地的優質產品

日式高級零售百貨和超市 ─ APITA、UNY及日式生活專門店谷辰，與DBS信用卡合作，於3月16日至31日期間，推出「一扣即享」高達10%回贈優惠：

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凡於APITA 太古城店、UNY樂富店、UNY 元朗店或谷辰店內以DBS信用卡簽賬，單一簽賬淨金額滿$300，透過「一扣即享」專享高達10%回贈*；優惠名額有限*，先到先得。

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APITA、UNY及谷辰匯集了日本及世界各地的優質商品，從日本直送的食品、現場手造美饌輕食、無包裝健康穀物果仁，以至各式生活雜貨、寵物用品、嬰兒食品及時尚服飾等等，包羅萬有。除此之外，APITA 及UNY更不時舉行各地物產的推廣，例如UNY於3月舉行「出発！味遊日本」活動，推介各式各樣日本食品及工藝品；APITA及谷辰獨家帶來「IAMMAMA x AKOMEYA TOKYO」期間限定店，顧客無需親身前往日本，亦能購入日本著名高質商品，從飲食、手工藝、以至日常生活百貨，為顧客帶來驚喜。

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立刻相約一眾同樣熱愛日本文化和追求優質生活的親朋好友，就算暫時去不了世界各地旅遊，都可以於APITA 、UNY及谷辰搜購來自日本及世界各地的優質產品，以DBS信用卡消費盡享多重購物喜悅！



*注：

1. 「一扣即享」優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

2. 每筆交易最高可扣減$100。每個DBS Card+帳戶於推廣期內最多可享受優惠2次，即最多$200。

3. 優惠期只適用於信用卡的主要持卡人並須於2021年3月31日或之享用。優惠期不適用於附屬卡持卡人。

4. 請於DBS Card+ 設定中的「推送通知」開啟「一扣即享」獎賞以享優惠。

優惠受條款細則約束。

APITA太古城店：香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫

查詢電話：2885 0331

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UNY樂富店：九龍橫頭磡樂富廣場2層

查詢電話：2337 1663

UNY元朗店：新界元朗教育路1號元朗千色匯地庫一層

查詢電話： 2273 2188

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