中移動據報考慮在美國除牌後回A　今早高開逾2%

彭博報道，中國移動 （00941） 考慮在美國除牌後進行A股上市。報道稱，中移動正與顧問討論發行A股，以支持5G網絡發展，上市計劃仍處於早期階期，未決定相關規模及具體時間表。中移動今早高開2.1%，報53.15元。

中國移動香港股價今年已上漲約18%，市值約在1370億美元。

華府據報進一步收緊對華為5G產品出口限制【下一頁】

紐約證券交易所在2020年12月31日發表聲明宣布，為遵守特朗普政府禁止美國人投資有軍方背景的中國企業的行政命令，將對內地三大電訊商進行退市安排，其後兩度轉軚，在1月5日宣布不再打算採取有關行動，但1月6日再度轉軚，宣布將自1月11日起撤銷3家中資電訊股上市地位。

三大電訊商1月20日向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議除牌決定【下一頁】

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編輯：吳敏芳