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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數升193點、科指升3.2%　小米再升8%（不斷更新）

股市 16:12 2021/03/16

分享：

港股市況不斷更新

美十年期債息回落至1.6厘以下，美股向上，道指升174點，納指升1.1%，港股承接美股高開203點，其後走勢反覆向好，恒生指數收報29027點，升193點，成交1546億元，收企29000點水平。科指升3.2%，報8530點。小米 （01810） 升8%；美團 （03690） 反彈近4%；恒大汽車 （00708） 升一成；三大內航股齊破頂，國航 （00753） 、東航 （00670） 升逾4%；南航 （01055） 升近1%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報29027點，升193點，成交1546億元。科指升3.2%，報8530點。小米 （01810） 升8%；美團 （03690） 反彈近4%；恒大汽車 （00708） 升一成；三大內航股齊破頂，國航 （00753） 、東航 （00670） 升逾4%；南航 （01055） 升近1%。

【16：00】恒指U盤前升186點，報29020點。

【15：26】港股尾市升逾200點，恒指升216點，報29050點。科指升3%，報8515點。

【15：19】保利協鑫 （03800） 最新升一成，高見2.53元。

【15：03】內地股市向上，上證升0.8%，深證升0.9%，創業板指升近1.1%。

【15：03】富通 （00263） 升逾六成，高0.062元，成交達614萬元。

【14：47】騰訊 （00700） 再度轉升，股價升0.2%，報629.5元。

【14：30】世茂服務績佳兼獲摩通唱好　股價急彈逾一成

【14：24】新城悅 （01755） 跌幅擴大至一成，報21.3元見日內低位。

【14：17】大市最新升約70點，報28905點。科指升2.4%，報8459點。

【14：13】平安好醫生 （01833） 升逾7%；京東健康 （06618） 升近半成；阿里健康 （00241） 升0.4%。

【14：07】港股升幅收窄至約130點，報28963點。騰訊 （00700） 午後轉跌，報627元，跌近0.2%。

【13：27】小米 （01810） 最新升8%，高26.3元。

【13：24】石藥 （01093） 抽升逾半成，高見9.97元。

【13：21】小米 （01810） 升幅再擴大至逾7%，報26.2元日內高位。

【13：19】銀娛 （00027） 午後突升逾3%，高見75元。

【13：14】A8新媒體 （00800） 升逾16%，高見0.285元。A8新媒體去年虧轉盈賺4000萬元人民幣。

【13：07】鼎豐集團 （06878） 今日回吐19%，低見1.12元。

【13：06】恒大汽車 （00708） 午後升一成，高見58.9元。

【13：00】快手科技 （01024） 午後升逾4%，報302元。

【大行報告】富瑞：快手用戶龐大料在線廣告貢獻提升　首予目標價395元

【13：00】港股午後初段升約200點，恒指升202點，報29035點。科指升近3%報8509點。

石SIR今日推介TCL電子

【12：35】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄438億元、超額認購30倍

【12：28】永達汽車去年盈利增一成　末期息0.288元人幣

【12：20】港燈去年純利升17.4%末期息不變　現價股息率4.1厘

【12：00】恒生指數半日報29012點，升179點，成交829億元。科指升2.8%，報8492點。小米 （01810） 升逾6%；中移動 （00941） 升逾3%。保利協鑫 （03800） 升近7%；恒大汽車 （00708） 升逾9%。

【11：58】中糧集團據報擬合併國際和國內貿易資產　合併公司或選址上海上市

【11：44】港股中午收市前升約185點，報29019點；科指升2.7%，報8490點。

【11：31】中糧家佳康 （01610） 升逾一成，高見5.15元。中糧集團據報計劃將其國際貿易部門與幾家國內企業合併，創建一個新的農業商品巨頭，合併完成後的新公司最有可能在上海啟動IPO，估值可能超過50億美元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.4%；創業板指升0.6%。

【11：24】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至逾6%，高見2.46元。

【11：17】中海遠控 （01919） 升7%，高見8.78元。中海遠控獲大摩上調評級至「增持」。

【11：01】中移動 （00941） 升幅擴大至3%，高見53.7元。

【11：00】快手獲CBA聯賽直播權　股價重上300關

【10：57】智欣集團2187孖展錄44萬元 尚未足額認購（不斷更新）

【10：56】世茂服務 （00873） 績後升幅擴大至9%，高見16.02元。

【10：54】港股走勢反覆向好，恒指最新升168點，報29002點。

【10：40】大市升幅收窄至50點。

【10：40】科技股反彈科指曾升逾3%　二線科技股跑出、小米閱文升逾6%

【10：19】恒大汽車 （00708） 升幅擴至近9%，高見58.25元。另外，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾2%；長汽 （02333） 升3%；廣汽 （02238） 升0.7%；華晨 （01114） 逆市跌2%。

【10：14】大市升幅再度收窄至不足100點，恒指升91點，報28925點；科指升2.2%，報8448點。

【10：13】滙豐 （00005） 早段跌幅擴至近2%，低見45.6元；友邦 （01299） 跌逾3%，低見96.55元。

【10：10】昨日造好的內航股今早個別發展，南航 （01055） 破頂高見6.3元後轉跌0.8%；東航 （00670） 升逾1%，破頂高見4.02元；國航 （00753） 升0.9%。

【10：09】創科 （00669） 升逾3%，股價破頂高見133元。

【10：05】港股升勢回順，恒指升約150點，報28985點，於29000點水平爭持。

【09：59】眾安在綫 （06060） 升逾1%。眾安在綫今年首兩個月獲得原保費收入總額約30.95億人民幣，按年增長20.7%。

【09：58】思摩爾 （06969） 升逾7%，高見65.45元。

【09：52】諾輝健康  （06606） 績後升3%。諾輝健康年內虧損由2019年的1.06億元擴大至7.89億元人民幣，主要由於錄得約5.79億元人民幣的優先股公允價值虧損。

【業績│生科股】諾輝健康去年收入增2成 夥阿斯利康推廣「常衛清」

【09：52】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至近7%，高見57.75元。

【09：51】科指升3%，報8519點，港股升近200點，於29000點水平。

【09：50】保利協鑫 （03800） 雖發盈警，惟股價倒升逾2%，至於同發盈警協鑫新能源 （00451） 跌幅收窄至3%。

【09：47】快手科技 （01024） 升近4%。快手宣布與CBA聯盟達成合作，成為CBA聯賽的直播平台及官方短視頻平台。

【09：45】大市早段升幅收窄至約55點，報28890點，小米 （01810） 曾升逾7%，高見26.2元，最新報25.8元，仍升近6%。

【09：44】石藥集團  （01093） 績後升逾2%。石藥去年純利升38.9%至51.6億元人民幣，末期息減少55%至9仙。

【業績│醫藥股】石藥集團去年純利升38.9%　末期息減少55%至9仙

【09：39】小米 （01810） 早段升幅擴大至半成，高見25.7元。另外，美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升近0.1%。

【阿里巴巴股價】中國傳要求阿里巴巴剝離媒體資產　因其影響力過於龐大（第二版）

【09：38】Tesla（美︰TSLA）隔晚升2%，比亞迪 （01211） 升逾3%；贛鋒鋰業 （01772） 升0.5%。

【09：36】美國十年期債息跌穿1.6厘，最新於1.59厘，滙豐 （00005） 跌1.4%；渣打 （02888） 升近0.1%；友邦 （01299） 跌2.9%。

【09：35】世茂服務  （00873） 績後升逾2%。世茂服務去年純利按年增長80.2%至6.93億元人民幣，派末期息每股11港仙。

【業績│物管股】世茂服務全年多賺八成　末期息11港仙 計劃未來三年擴大城市服務業務規模（第二版）

【09：33】新城悅服務  （01755） 逆市跌近9%。新城悅服務公布折讓12.4%配股。

【09：32】恒大汽車與騰訊旗下設合資公司　開發車載智能操作系統　恒大汽車升逾2%

【09：30】比特幣回落至54000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾3%；歐科雲鏈 （01499） 挫一成；雄岸科技 （01647） 跌逾6%；美圖 （01357） 跌1%。

【09：29】保利協鑫 （03800） 跌6%，保利協鑫預期去年盈轉虧，虧損不少58億元人民幣；協鑫新能源  （00451） 跌近8%。協鑫新能源預期去年盈轉虧，虧損不少於9億元人民幣。

【盈喜盈警】一文看清企業數據　世紀陽光料去年虧損9.5億至10.5億（不斷更新）

【09：25】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：25】久久王食品  （01927） 首掛，開報0.69元，較招股價0.75元低8%，以每手5000股計，不計手續費，每手蝕300元。

【09：23】中移動據報考慮在美國除牌後回A　今早高開逾2%

【09：20】恒生指數開報29036點，升203點。恒生科技指數升1.7%，報8405點。小米 （01810） 續升近4%；中移動 （00941） 升2%；美團 （03690） 反彈2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：14】期指開報29049點，升213點或0.7%。

【09：00】久久王食品  （01927） 今日掛牌，昨暗盤於部分券商暗盤高開後潛水，尾盤跌幅收窄。

【新股IPO】久久王食品1927暗盤潛水　一手賬面蝕100元

【08：46】恒指黑期升約178點，報28981點；道指期貨跌37點，報32812點。

【08：20】富時羅素︰小米有資格重新納入指數　六月季檢作出決定

【08：00】內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團  （新上市編號︰02187）  今日起招股，發售價每股1.5元，每手8000股，一手入場費12120元。

【新股IPO】智欣集團2187今日起招股　入場費12120元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【07：45】新城悅服務折讓12.4%配股　籌10.4億元

【07：45】港股ADR收報28908點，升74點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.94元，跌0.56元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報641.53元，升13.53元或2.2%。

更多ADR收市︰

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【07：30】美股向上，美國10年期美債息曾跌穿1.6厘；投資者憧憬經濟加速重啟，道指挑戰33000，收市升174點或0.5%，報32953點，連升7日 ； 標指升0.7%，報3968點，連升5日。納指升1.1%，收報13459點。

【開市9點半】阿里巴巴傳遭內地當局要求剝離媒體資產 監管憂慮何時休？

港股上日市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 滙豐控股（00005） IPO 騰訊控股（00700） ADR 期貨 港股ADR
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