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【港股市況】恒指黑期升約178點　道指期貨跌37點（不斷更新）

股市 09:14 2021/03/16

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港股市況不斷更新

美股向上，道指升174點，納指升1.1%，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約74點，恒指料開報28908點。滙豐 （00005） ADR折合報45.94元，跌0.56元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報641.53元，升13.53元或2.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09：14】期指開報29049點，升213點或0.7%。

【09：00】久久王食品  （01927） 今日掛牌，昨暗盤於部分券商暗盤高開後潛水，尾盤跌幅收窄。

【新股IPO】久久王食品1927暗盤潛水　一手賬面蝕100元

【08：46】恒指黑期升約178點，報28981點；道指期貨跌37點，報32812點。

【08：20】富時羅素︰小米有資格重新納入指數　六月季檢作出決定

【08：00】內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團  （新上市編號︰02187）  今日起招股，發售價每股1.5元，每手8000股，一手入場費12120元。

【新股IPO】智欣集團2187今日起招股　入場費12120元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【07：45】新城悅服務折讓12.4%配股　籌10.4億元

【07：45】港股ADR收報28908點，升74點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.94元，跌0.56元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報641.53元，升13.53元或2.2%。

更多ADR收市︰

    點擊圖片放大
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    +2

【07：30】美股向上，美國10年期美債息曾跌穿1.6厘；投資者憧憬經濟加速重啟，道指挑戰33000，收市升174點或0.5%，報32953點，連升7日 ； 標指升0.7%，報3968點，連升5日。納指升1.1%，收報13459點。

【開市9點半】阿里巴巴傳遭內地當局要求剝離媒體資產 監管憂慮何時休？

港股上日市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 滙豐控股（00005） IPO 騰訊控股（00700） ADR 期貨 港股ADR

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