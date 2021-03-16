【小米股價】富時羅素︰小米6月有資格重納指數　小米續升8%、花旗籲沽變籲買

▲ 【小米股價】富時羅素︰小米有資格重新納入指數 六月季檢作出決定

富時羅素此前按計劃於3月12日將小米 （01810） 剔出指數，不過，隨着美國聯邦法官於12日（周五）發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施後，富時羅素最新表示，小米將有資格重新納入富時羅素指數。

小米今早股價繼續造好，午後升幅擴大至逾8%，高見26.45元，最終收報26.3元，升8%，成交97億元。從上周即市低位20.65元計，小米累彈27%。

花旗最新報告指，小米從一月高位大幅回落後，風險回報水平轉見吸引，一口氣由「沽售」評級升至「買入」，認為小米今年全球市佔率仍可受惠網售模式、海外發展、華為退潮等因素，提高今明兩年收入預測，目標價由19.3元升至30元。

美法院暫停國防部禁令、MSCI保留小米，詳情請看【下一頁】

富時羅素表示，將於6月的季度指數評估中作出決定，6月21日生效，又指重新納入決定取決於事態的任何進一步發展。

富時羅素早前指，清楚美國法院正在審理幾宗關於相關公司遭國防部納入涉軍企業黑名單的訴訟，若法院作出支持小米或籮筐技術的裁決，將作進一步公告。

MSCI日前表示，目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關非市值加權指數或訂制指數中，剔除小米B類股；至於標普道瓊指數剛於3月15日將小米剔除。

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責任編輯︰梁浩碩