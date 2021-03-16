【新股IPO】智欣集團2187招股、入場費12120元　美團王興父親為基投（第二版）

▲ 【新股IPO】智欣集團2187今日起招股 入場費12120元

內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團 （新上市編號︰02187） 今日起招股，智欣集團全球發售1.87億股，當中公開發售1870.4萬股，集資約2.8億元，智欣集團發售價每股1.5元，每手8000股，一手入場費12120元。

智欣集團設有兩名基石投資者合計認購4881萬股或7321萬元，相當於發售股份的26.1%。

當中較特別的是王苗，王苗從事房地產開發及建材行業，投資及管理多間公司，更是美團 （03690） 創辦人王興的父親，王苗認購2525萬元或1683萬股，相當於智欣上市後股本的2.25%；另一基石投資者為梁穩根三一集團旗下的特納斯公司，入股4796萬元或3198萬股。

美團掌門王興發跡史 敢言直轟馬雲、暗諷華為，可見【下一頁】

大本營在福建 國企為主要客戶

智欣集團於2007年4月成立，為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商，主要產品為預伴混凝土及預製混凝土構件，產品集中在中國福建省出售，公司客戶為建築公司，以國企為主要客戶。

截至2020年10月底止10個月，集團收入為6.02億元人民幣，按年升37.8%；純利為4297.3萬元人民幣，按年升41.1%。

所得款項中，82.7%用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能；3.6%用於引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統；3.2%用於改善環境保護系統。另外，部分款項用於購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。

智欣集團3月16日至19日招股，並預計於3月26日掛牌。

（第二版更新基石投資者部分）

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責任編輯︰梁浩碩