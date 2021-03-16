  • 28°C
香港時間 : 2021316日 (二) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】智欣集團2187招股、入場費12120元　美團王興父親為基投（第二版）

新股IPO 16:00 2021/03/16

分享：

【新股IPO】智欣集團2187今日起招股　入場費12120元

內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團 （新上市編號︰02187） 今日起招股，智欣集團全球發售1.87億股，當中公開發售1870.4萬股，集資約2.8億元，智欣集團發售價每股1.5元，每手8000股，一手入場費12120元。

智欣集團設有兩名基石投資者合計認購4881萬股或7321萬元，相當於發售股份的26.1%。

當中較特別的是王苗，王苗從事房地產開發及建材行業，投資及管理多間公司，更是美團 （03690） 創辦人王興的父親，王苗認購2525萬元或1683萬股，相當於智欣上市後股本的2.25%；另一基石投資者為梁穩根三一集團旗下的特納斯公司，入股4796萬元或3198萬股。

美團掌門王興發跡史 敢言直轟馬雲、暗諷華為，可見【下一頁】

大本營在福建　國企為主要客戶

智欣集團於2007年4月成立，為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商，主要產品為預伴混凝土及預製混凝土構件，產品集中在中國福建省出售，公司客戶為建築公司，以國企為主要客戶。

截至2020年10月底止10個月，集團收入為6.02億元人民幣，按年升37.8%；純利為4297.3萬元人民幣，按年升41.1%。

所得款項中，82.7%用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能；3.6%用於引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統；3.2%用於改善環境保護系統。另外，部分款項用於購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。

智欣集團3月16日至19日招股，並預計於3月26日掛牌。

（第二版更新基石投資者部分）

相關文章：

【新股IPO】百融雲創通過上市聆訊　集資約23億元、市值高達263億（第二版）

【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄444億元、超額認購30.7倍
【百度孖展】百度9888招股今截孖展　孖展暫錄444億元、超額認購30.7倍
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳遭要求剝離媒體資產　大摩：有助釋放資源增加電商投入（第三版）
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【套丁案後遺】王潘律師行據報被6家銀行暫停承造按揭
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港高2%滙豐ADR低港1%　夜期收市升159點（不斷更新）