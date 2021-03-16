【美股收市】道指升174點挑戰33000 標指同破頂 納指漲逾1%

美股踏入夏令時後首個交易日。市場聚焦聯儲局於本港時間周四凌晨公布議息結果，10年期美債息曾跌穿1.6厘 ; 投資者憧憬經濟加速重啟，美股輾轉向上，道指標指再破頂，納指反覆回升。

道指挑戰33000，收市升174點或0.5%，報32953點，連升7日 ; 標指漲0.7%，報3968點，連升5日。納指漲1.1%，收報13459點。

美國電動車製造商特斯拉(Tesla)宣布，行政總裁馬斯克(Elon Musk)的職銜改為Technoking of Tesla(特斯拉技術大師)。另外，特斯拉前汽車業務總裁Jerome Guillen獲任命為重型卡車業務總裁。投資界認為，這一重大戰略舉措，表明特斯拉計劃在未來幾年內，擴大其半掛和卡車業務的願景。特斯拉股價收漲2%。

另外，內地共享充電器公司怪獸充電申請於納斯達克交易所上市，據報預計集資約3億至5億美元，阿里(09988)、小米集團(01810)及軟銀均於較早期的融資投資該公司。

市場預期1.9萬億美元刺激計劃將幫助美國經濟加速增長，本周儲局議息，投資者關注主席鮑威爾對通脹預期、債息上漲的看法等。

美國10年債息略回，紐約4月黃金期貨收漲0.6%，報1,729.20美元，創近兩周收盤新高。

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責任編輯：柯志宏