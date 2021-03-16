▲ 歐盟正式就北愛問題，對英國採取法律行動。（法新社資料圖片）

歐委會周一（15日）對外發布公告稱，歐委會已經向英國發出正式的通知函，指出英國違背愛爾蘭和北愛爾蘭議定書（The Protocol on Ireland and Northern Ireland）的條款，並且沒有良好履行《英歐貿易和合作協定》的相關義務。

歐盟副主席塞夫洛維奇表示，英國為了維護自己的利益，改採取的單邊決定和違反國際法的行為，破壞了雙方的信任。因此，歐盟決定採取法律手段。

歐盟已經在15日向英國發出正式的通知函，這意味著整個司法程序的開啟。接下來英國有一個月的時間，回應歐盟方面的關切。同時，塞夫洛維奇發送一份政治信函給協議執行委員會英國代表福斯特，呼籲英國政府修改其所作出的聲明和決定。

一個月之後，如果雙方協商未果，歐盟可能通過歐盟法院或英國脫歐協議爭端解決機制，對英國採取行動。

英國首相府本月初，單方面更改《英歐貿易和合作協議》部分內容， 把對零售商進口至北愛爾蘭的農產品和食品，檢查寬限期延至10月1日，稱此舉對於確保商品自由流動至北愛爾蘭是必要的。之前協議規定的寬限期為4月1日。

該舉引起歐盟反對，稱違反愛爾蘭和北愛爾蘭議定書（The Protocol on Ireland and Northern Ireland）重要規定。該議定書是英國脫歐協議中最具爭議的一部分。自英國去年脫歐以來，雙方關係惡化，均指責對方在涉及向北愛爾蘭輸送商品的貿易協議部分背信棄義。

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編輯：李勝君