【行業分析】壽險回歸正軌產險復甦強勁 邊一間保費收入有兩成增速

截至周一（15日），五大內險公司公布了2月保費收入情況，首兩個月合計實現保費收入7,141億元（人民幣，下同），按年升6.3%。

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產險業務增速比壽險顯著，3家內險股的產險業務在2月合計實現保費收入增長15.6%，較1月提升18.47個百分點。其中，中國太保（02601）旗下產險業務按年升24.4%，人保（01339）的財險業務增長22.7%，但中國平安（02318）的產險下降1.5%。

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期內，5家內險的壽險業務合計實現保費收入按年增2.4%，其中新華保險（01336）增6.8%，人保壽險增6.7%。

開源證券指，2月保費收入數字確認行業經營持續改善，健康服務升級有望進一步促進保險需求釋放，去年保費低基數效應等有望推動內險超預期增長，預計龍頭保險公司全年新業務價值（NBV）可實現按年10%至20%的增長。加上，通脹預期升溫，利率上行利好保險資產，將驅動內險股估值修復。

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記者：林衛