【全新地標】觀塘街坊不容錯過 觀塘裕民坊重建項目全新商場「YM2」 引入多項智慧科技 到底有幾特別?

過去數年觀塘開始出現大變天，位於市中心的觀塘市中心重建項目是香港歷史上最大規模的市區重建項目，佔地570,000平方呎，該重建計劃第2、3期發展內（即住宅項目凱滙）的全新商場，周一（15日）正式命名為「裕民坊Yue Man Square (YM2)」。「YM2」商場及公共設施總面積逾35萬平方呎，場內更設有全港首個室内空調智能公共運輸交匯處。

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「YM2」將全面覆蓋5G無線網絡及免費提供Wi-Fi 6高速上網服務，並引入多項智慧科技設施，包括人工智能空調系統、防疫消毒設施機械人、整合實時商場洗手間及育嬰室使用狀況的電子顯示屏等，銳意優化市民的生活體驗。除了以智慧科技外，商場內設有不少零售和休閒餐飲商戶，以照顧居民日常生活所需。

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同時，商場內特別預留位置給昔日裕民坊的小店復業。特地設置「裕民里」（ Yue Man Lane）及「裕民市集」（ Yue Man Hawker Bazaar） ，前者邀請因重建計劃遷移的小店復業，後者則結集昔日同仁街臨時市場的經營者。裕民里的回遷商戶主要售賣日常用品、服飾、經典小食及家居服務等，能配合室內公共運輸交匯處候車途人及區內市民需求，同時傳承觀塘社區獨有鄰里文化。

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至於由食物環境衛生署管理的裕民市集，以售賣大眾化日常用品為主，不但讓昔日同仁街臨時市場的商戶在更愜意的環境下營商，同時為社區提供民生用品，保留觀塘獨有特色及街道文化。發展商指，希望優化的營商環境可重新連結新舊社區，保留觀塘獨特文化及人情。

「YM2」更增設不少綠色設施及綠化休憩空間，當中包括位於3樓的空中花園。空中花園內將種植多種不同種類的植物，為市民營建繁囂市區中的綠洲，銳意打造香港最綠化的市中心之一。

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責任編輯：陳詠妍