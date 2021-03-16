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【監管風波】《網絡交易監督管理辦法》5月起實施 一文看清重點內容

股樓投資 02:06 2021/03/16

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周一（15日）晚，國家市場監督管理總局出台《網絡交易監督管理辦法》（下稱《辦法》），並於5月1日起實施。

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這項影響到各大科網龍頭的法例，重點主要針對社交電商、直播帶貨等新商業模式。《辦法》共有5章56條，涉及保障消費者權益、規範交易行為、完善監管制度體系、維護公平競爭、平台經營者主體責任及個人信息保護等。

針對個人信息保護方面，規定定網絡交易經營者應當明示收集、使用消費者個人信息目的、方式和範圍，並經消費者同意。不得強迫或者變相強迫消費者同意收集、使用與經營活動無直接關係的信息；在收集、使用個人敏感信息前，必須逐項取得消費者同意；未經被收集者授權同意，不得向包括關聯方在內的任何第三方提供。

關於平台責任，規定平台應當每半年向所在省級市場監管部門報送平台內經營者身分信息；平台不得干涉平台內經營者的自主經營，不得通過各種手段禁止或限制經營者自主選擇多平台經營、自主選擇快遞物流等服務供應商，即所謂的強制「二選一」的現象。

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保障消費者權益方面，經營者不得將搭售商品等選項設定為消費者默認同意，不得將消費者以往交易中的選項設定為默認選擇。

另外，平台對商品或服務信息、交易信息有保存義務，其中直播視頻至少保存三年。《辦法》還針對虛構交易、誤導性展示評價、虛構流量數據等新型不正當競爭行為進行了明確規制，禁止各類網絡消費侵權行為。

 

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記者：林衛

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