【阿斯利康疫苗】德意法三國停打 世衛堅稱安全（第二版）

▲ 歐洲有人在接種阿斯利康疫苗後，出血和血栓，引起關注。（法新社資料圖片）

全球多國正接種阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，但各地相繼有民眾接種牛津疫苗後嚴重過敏或出現血栓，德國、意大利及法國也宣布停用牛津疫苗。雖然多國憂慮牛津疫苗出現安全問題決定停用，但世界衛生組織（WHO）仍堅稱牛津疫苗安全。

【阿斯利康疫苗】泰國重啟接種計劃 總理巴育第一個打 【下一頁】

【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？ 【下一頁】

（第6段加入世衛回應）

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）周一（15日）表示，德國為以防萬一決定暫停接種牛津疫苗。法國及意大利也暫時停用牛津疫苗，等待歐洲藥品管理局（EMA）的審查報告。

斯潘指德國已接種160萬劑牛津疫苗，接獲7宗靜脈血栓個案。斯潘表示雖然接種牛津疫苗後出現血栓的風險較低，但不能排除。他表示當局是根據當地負責監管疫苗機構的建議，是專業而非政治決定，也是預防措施。

法國表示，在歐洲藥品管理局評估期間，暫停使用這款疫苗。意大利亦表示，暫停接種是預防和暫時措施。意大利北部皮埃蒙特地區在一名男子接種阿斯利康疫苗後死亡，檢察部門充公超過39萬劑疫苗，這是繼西西里之後第二個採取相同措施的地區。

【阿斯利康疫苗】教師接種後死亡 意大利停用牛津疫苗 【下一頁】

丹麥和挪威早前都有人接種阿斯利康疫苗後，懷疑出現嚴重副作用，包括出血和血栓，多個歐洲國家跟隨兩國的做法，相繼停用這款疫苗或特定批次。

但世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）為牛津疫苗辯護，她表示世衛沒有與接種新冠疫苗直接有關的死亡紀錄，呼籲公眾不要驚慌。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也表示，將會就牛津疫苗於周二（16日）諮詢委員會會議。EMA也將在本周召開會議，評估接種牛津疫苗與出現血栓的關係。

責任編輯：李勝君、鄭錦玲