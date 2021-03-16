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【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租

股樓投資 01:12 2021/03/16

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近月樓市持續暢旺，放盤業主的議價空間明顯收窄，二手市場的筍盤買少見少，買家遇上低於市價的放盤，就要「鬥快」入市。一名投資者遇上一個急於放售的單位，即一次過全數付款入市。

【網民熱話】有私樓解決人生九成煩惱？ 在親友面前更有尊嚴 網民：公屋都做到，詳見【下一頁

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【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲，詳見【下一頁


美聯物業助理區域經理湯少建表示，嘉湖山莊翠湖居新近錄得低市價成交，一組外區投資客經該行以「Full Pay」形式購入一個2房單位，涉資478萬元，較同類單位成交價約530萬元，低近一成。

【樓市現象】 疫情再反彈買家冇有怕 套股換樓個案增 戶戶樓價逾千萬藍籌屋苑旺場，詳見【下一頁


剛成交單位為翠湖居2座中層E室，實用面積約488平方呎，屬2房間隔。湯少建稱，單位日前叫價約500萬元放售，較同類單位市價為低，隨即吸引外區投資客青睞，由於原業主急於求售，願提高議價空間促成交易。雙方議價後最終以478萬元沽出，折合實用呎價約9,795元，建築呎價約8,256元，客人為免錯失機會，更於港島區搭的士趕至落票。


資料顯示，原業主於2002年9月以約100萬元購入上址，轉手帳面獲利約378萬元，期間升值逾3.78倍。

【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 天水圍 翠湖居 物業 收租 嘉湖山莊

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