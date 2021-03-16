【開市9點半】阿里巴巴傳遭內地當局要求剝離媒體資產 監管憂慮何時休？

（1）阿里巴巴 （09988） 以及旗下螞蟻集團去年11月以來陷入監管漩渦，至今未走出困境，外媒再引述消息人士報道，中國監管部門要求阿里巴巴剝離其媒體資產，因其審視阿里巴巴持有的一長串媒體名單後，對阿里巴巴的媒體資產變得如此龐大而感到震驚。阿里巴巴目前為社交平台微博（美：WB）、英文媒體《南華早報》等的股東。

即睇開市9點半重點：

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阿里巴巴股價一直受監管陰霾籠罩，集團反壟斷調查至今尚未有結論，螞蟻集團重組方案亦仍未公佈，後市宜關注相關消息公佈，勢影響阿里巴巴股價走勢。

下一頁：中國傳要求阿里巴巴剝離媒體資產 因其影響力過於龐大

（2）市場聚焦聯儲局本周議息。摩根大通認為，美債息升勢未遏，仍有進一步上升空間，故現時仍未是沽出周期股，買入醫療保健股及科技股的時刻。

下一頁：摩通：何時沽出周期股？ 要留意三大指標

（3）久久王食品 （新上市編號：01927） 今日掛牌，惟昨於暗盤潛水，在富途暗盤交易場高開0.8元後掉頭向下，最低曾見0.63元，較招股價0.75元低16%，意味不計手續費，一手賬面至多蝕600元。久久王食品於該行暗盤收報0.73元，挫2.67%，一手賬面蝕100元。

下一頁：久久王食品1927暗盤潛水 一手賬面蝕100元

（4）百度 （新上市編號：09888） 今日截孖展，招股首兩日孖展暫錄428億元，超額認購近30倍。百度將於明日（3月17日）截止認購，3月23日掛牌。

下一頁：百度9888招股熱度升溫 孖展暫錄近427億元、超額認購29倍

（5）特斯拉Tesla（美︰TSLA）年初入市炒Bitcoin比特幣，若按日前60000美元水平計及，Tesla帳面已賺約12億美元。Tesla昨日（3月15日）向美國證監會提交文件，公司CEO馬斯克（Elon Musk）頭銜改為「特斯拉科技之王（Technoking of Tesla）」，頭銜變動即日生效。同時，Tesla的CFO柯克霍恩（Zach Kirkhorn）的頭銜也更改為「貨幣大師（Master of Coin）」。

下一頁：Tesla馬斯克將CEO職銜改稱「特斯拉科技之王」 CFO改為「貨幣大師」

（6）蘋果（美：AAPL）近年大受歡迎的無線耳機AirPods面臨內地高性價比產品挑戰，有「最強蘋果分析師」之稱、天風證券分析師郭明錤最新預測，2021年AirPods出貨將倒退10%至15%，料出貨7500至8000萬部，較郭明錤早前預測調降30%至35%。

下一頁：郭明錤料AirPods今年出貨倒退最多15% 受低價產品衝擊、欠缺生態

（7）美國或面臨28年來最重大的加稅措施，彭博引述消息人士指，美國總統拜登擬部署調高聯邦稅稅率，為1993年以來首次，用以支持長期經濟方案，可能包括將企業稅從21%調高至28%、提高收入超過40萬美元的個人所得稅稅率、擴大遺產稅的範圍、對年收入超過100萬美元的個人徵收更高的資本利得稅等。

下一頁：拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅 1993年首次重大加稅

（8）證監會向15家經紀行發出限制通知書，以凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶，禁止它們處理或處置32個交易帳戶內的某些資產，當中涉及於2019年11月至2020年11月期間就一家在香港上市的公司的股份進行的市場操縱活動。

下一頁：證監會向15家經紀行發出限制通知書

（9）主營癌症篩查的諾輝健康 （06606） 公佈去年業績，收入增長21%至7060萬元（人民幣，下同），毛利率按年下降6.1個百分點至52.8%，年內虧損由2019年的1.06億元擴大至7.89億元，主要由於錄得約5.79億元的優先股公允價值虧損。

下一頁：諾輝健康去年收入增2成 夥阿斯利康推廣「常衛清」

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：陳健婷