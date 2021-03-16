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【職場熱話】年近40到大公司見工 月薪只得新人價1.3萬 網民：騎牛搵馬起碼有收入

理財智慧 17:55 2021/03/16

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人到中年，又遇上失業率上升，農曆年過後要搵工比以往更艱難。有網民在討論區發帖，指自己最近到一家大公司見工，怎料對方只肯開新人價月薪1.5萬元，到收到電話通知確認聘請，人工再減至得1.3萬元，於是想詢問網友意見。

事主求職的經歷是這樣的：

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對於該事主的遭遇，大部份網民均表示同情，但又認為在現時的經濟環境下，還是應接納這家公司offer，一於騎牛搵馬，搵到好工後再跳糟。

  • 三十尾都好後生，如果樓主有經濟壓力，就做住先。
  • 乜都做住先，我之前同你一樣，Confirm offer就減2千，唉……有工返好過白坐屋企
  • 有工作個心定d，再去轉，我由Merchandiser 轉做倉務，都殺住先，起碼維持到基本生活，再係屋企吽，真係想跳樓，好易有精神病。
  • 騎牛搵馬都係好事，依個時間已經係一年最多職位放出黎的時間了，再遲d 可能連13K都無

【延伸閱讀】最新人力資源顧問公司調查 2021年本港10大高薪職位 年薪可高達350萬【見下頁

    點擊圖片放大
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不過也有網民認為事主不應屈就，建議他再搵過第二份工：

  • 唔想又做住先，咁真係再搵過第二份啦，少2千真係少
  • 13k太低啦，畢業生就話啫，你再搵下一份時除非唔講呢份工，如果唔係你想嗌番高d都幾難

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記者：李兆明

 

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