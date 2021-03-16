【職場熱話】年近40到大公司見工 月薪只得新人價1.3萬 網民：騎牛搵馬起碼有收入

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【小老闆生意經@iM網欄】商店再現人龍 主要靠消費卷推廣
人到中年，又遇上失業率上升，農曆年過後要搵工比以往更艱難。有網民在討論區發帖，指自己最近到一家大公司見工，怎料對方只肯開新人價月薪1.5萬元，到收到電話通知確認聘請，人工再減至得1.3萬元，於是想詢問網友意見。
事主求職的經歷是這樣的：
對於該事主的遭遇，大部份網民均表示同情，但又認為在現時的經濟環境下，還是應接納這家公司offer，一於騎牛搵馬，搵到好工後再跳糟。
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不過也有網民認為事主不應屈就，建議他再搵過第二份工：
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記者：李兆明